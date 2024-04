Kubisková (Přísaha): Rapidní propad porodnosti. Nejhorší čísla za posledních 22 let

reklama

Vláda musí urychleně řešit rapidní propad porodnosti!

Tohle je vrchol diletantství. Máme nejhorší čísla za posledních 22 let! Loni se narodilo o deset tisíc dětí míň než v roce 2022 a ministr Jurečka dělá co? Odmítá řešit rodičovský příspěvek, zkracuje ženám „rodičák“ jen na tři roky a svou neschopnost zajistit jim místa ve školkách svaluje na obce. Těm za nedostatek míst nově hrozí ukládat i finanční sankce! Nehorázné. To si dovolí říct ministr, jehož vláda v rámci svého "úsporného" konsolidačního balíčku osekala příjmy Ministerstva pro místní rozvoj, tolik potřebné na investice a případné zřizování nových předškolních zařízení o více než 7 miliard? A čím, že to pan ministr Jurečka chce pokles porodnosti zastavit? To se podržte! Zdigitalizoval přece rodičovský příspěvek a jeho vyřízení je prý tak mnohem snazší. Hurá! Až na to, že jeho výše pořád zůstává tristní, v průměru 7-9 tisíc na měsíc a zvedl se pouze dětem narozeným v tomto roce. Ostatní mají smůlu a o jeho pravidelné valorizaci prý Jurečka taky neuvažuje.

Podtrženo, sečteno. Vláda dělá zoufale málo proto, aby rapidní propad porodnosti zastavila. Místo podpory rodin, po které dlouhodobě voláme, jim zrušila školkovné i slevu na studenta, omezila daňovou slevu na manželku (která je s dítětem doma), zvedla DPH na kojeneckou vodu a pleny do základní sazby 21 % a jako bonus jim sebrala hlídací babičky tím, že zvedá věk odhodu do penze. Nedostatek školek řeší alibistickými výhrůžkami obcím a k tomu se jí povedlo protiústavně rozdělit novorozence na dvě kategorie.

Přísaha dlouhodobě opakovaně apeluje na vládu, aby začala řešit prorodinnou politiku a podporovat porodnost. Jinak v budoucnu nebude mít kdo platit na důchody a přispívat do systému.

Navrhujeme jasné kroky, jako posílení kapacit předškolních zařízení, větší podporu pro maminky, které se vracejí na trh práce a vyšší daňové úlevy pro rodiny s dětmi. K tomu dlouhodobě důrazně voláme po zvýšení rodičovského příspěvku o celou inflaci, všem rodičům dětí do čtyř let, kteří ho pobírají a chceme taky jeho pravidelnou valorizaci. Aby nezůstalo jen u slov, podali jsme za rodiče stížnost k ústavnímu soudu a pevně věříme, že naší žádosti vyhoví!

