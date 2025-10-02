Kubisková (Výzva): Bezprecedentní, velmi nedůstojné útočení a napadání

Nedá mi to, abych se také nevyjádřila k předvolební debatě mezi premiérem Petrem Fialou a leaderem opozice Andrejem Babišem.
Za mě by taková debata těsně před volbami měla být soubojem vizí, cílů a návrhů řešení, které povedou k jejich naplnění.
Na jedné straně stojí premiér, jehož stěžejním sdělením BY MĚLA být prezentace kvalitně odvedené práce za poslední 4 roky, kdy vedl vládu. Měl by na přesných a vypovídajících faktech prezentovat výsledky své práce a práce celé vlády, úspěchy a případně sebereflektovat neúspěchy. Zároveň by měl kontinuálně nastínit své další plány, pokud by dostal důvěru občanů na příští 4 roky a jasně pojmenovat neúspěchy a kroky, které povedou k jejich nápravě.
Úkolem leadra opozice zase bylo upozornit na chyby, které se staly a nabídnout jasné alternativní řešení, které by k těmto chybám nevedlo plus představit jasnou koncepci a plány, jak řídit naši zem a napravit případné chyby, které se staly v minulém období.
Místo prezentování "úspěchů", seberflexe a přestavení plánů jsme ale byly svědky bezprecedentního, velmi nedůstojného útočení a napadání.
Zodpovědná politika se dle mého názoru zakládá na hodnotách, faktech, vizích, přístupech a řešeních. Nepoužívá vzájemné urážky, osočování, vyvolávání přehnaných emocí a šíření strachu.
Tak pracuje politický marketing, který preferuje vyvolávání emocí a upozaďuje jakékoliv hodnoty. Místo řešení nabízí osobní útoky a obviňování, dmýchá společenskou nenávist. Staví mladé proti starším, děti proti rodičům a prarodičům apod. Taková politická kultura je pro společnost zhoubná, protože rozkládá její soudržnost, což je v dnešní nejisté době obrovský hazard.
Zodpovědná politika může vždy ukázat výsledky své práce, za kterou se nemusí politik stydět a je jí schopen kdykoliv bez problémů obhájit. Zodpovědná politika je pozitivní, protože se primárně soustředí na svou práci a je vykonávána ve veřejném zájmu.
Proto vznikla také naše VÝZVA 2025. Založili jsme jí proto, aby vrátila do našeho politického spektra zodpovědnou politiku, která zde tak moc chybí.
VÝZVA 2025 nabízí jiný přístup, kterým se snaží oslovit voliče, kteří již přestali věřit ve slušnou a zodpovědnou politiku. Svým chováním, přístupem a činy se jí snažíme naplňovat. Důvěra se rodí z osobního pozitivního příkladu a my si jí velice vážíme.
Ing. Karolína Kubisková
autor: PV