Kubisková (Výzva): Prodej Kratomu omezen!

Překvapilo mě, že některé z látek, které mají obdobné vlastnosti jako opiáty (například heroin), jsou naprosto volně prodejné bez jakéhokoliv omezení. A to dokonce i pro mladistvé! Před nedávnem jsem byla mou kamarádkou upozorněna na nebezpečnost a návykovost volně prodejné látky KRATOM. Ona sama a její syn (student) s touto látkou mají velice negativní zkušenosti. Vlastnosti podobné tvrdým drogám jako kokain nebo heroin, závislost a silné abstinenční příznaky jako třes, pocení nebo psychické problémy a těžká odvykací kůra. O co horší měli zkušenost, o to jednodušší byla bohužel dostupnost. KRATOM byl do včerejška naprosto volně prodejnou látkou, bez jakéhokoliv omezení. Děti ho tak mohly bez omezení koupit i z různých automatů s pěknými obrázky. Prodával se ve večerkách a na internetu se hojně propagoval. Snadno tak mohli nabýt mylného dojmu, že jde o neškodnou věc.OD NYNĚJŠKA NAŠTĚSTÍ PLATÍ, že:
- Kratom je nyní oficiálně zařazen mezi psychomodulační látky (PML).
- Od středy 12. listopadu 2025 platí konec volného prodeje a distribuce.
- Nově bude dostupný jen dospělým, ve vybraných licencovaných prodejnách.
- Kratom nelze držet, prodávat, dovážet ani skladovat bez povolení Ministerstva zdravotnictví. V případě porušení může jít o trestný čin.
To já jednoznačně VÍTÁM a před jeho dlouhodobým užíváním důrazně varuji! Může být podobně návykový jako ostatní opiáty.Problém je v tom, že o jeho regulaci se mluví minimálně od roku 2017 (Národní protidrogová centrála navrhovala dokonce už třikrát zařadit Kratom na seznam zakázaných látek) a došlo k ní až teď, v roce 2025. Tento časový nesoulad poskytuje vždy producentům a prodejcům takovýchto látek čas v řádech let, kdy mohou obdobně nebezpečné látky prodávat bez jakéhokoliv omezení.Proto je nutné se na boj s těmito látkami více zaměřit a efektivně a RYCHLEJI čelit jejich šíření.
Ing. Karolína Kubisková (VÝZVA2025)
Ing. Karolína Kubisková
Článek byl převzat z Profilu Ing. Karolína Kubisková
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV