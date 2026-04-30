Kubisková (Výzva): Že by Svobodova snaha vyprat černé peníze z "pokladu"?

Jiří Svoboda, bývalý generální ředitel Správy železnic, je nejen "geniální" investor prostředků údajného zlatého pokladu, ale také geniální investor do nemovitostí.
Jistě si pamatujete jak policie u pana Svobody našla mimo jiné 80 milionů v hotovosti. Svoboda se tehdy bránil, že šlo o peníze jeho otce, který je měl získat prodejem zlatého pokladu, o kterém mu měla říct těsně před smrtí jeho babička. V hotovosti ji měl PRÝ proto, že se bál měnové reformy, která by jeho prostředky v hotovosti znehodnotila mnohem více, než kdyby byly v bance. To je zcela absurdní!
Vzhledem k inflaci a známě skutečnosti, že zlato slouží jako uchovatel hodnoty, jde opravdu o zarážející vysvětlení, které u vrcholového manažera hraničí až s příčetností.
Kromě toho ale Svoboda v době výkonu své funkce velmi výhodně nakoupil dva byty v lukrativních pražských čtvrtích na Vinohradech a v Holešovicích. Ty mu prodal Českomoravský realitní fond. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby mu je neprodal levněji, než za kolik je několik měsíců předtím pořídil. První byt byl prodán se ztrátou půl milionu, druhý dokonce s několikamilionovou ztrátou.
Pročpak asi? Může jít o snahu zastřít skutečný původ finančních prostředků, kdy neoficiální část kupní ceny mohla být vyplácena v hotovosti z peněz s nejasným původem.
Že by snaha vyprat černé peníze z "pokladu"?
Je moc dobře, že se celou záležitostí zabývá policie, a že šetří jak majetkové poměry exředitele Svobody, tak i zakázky Správy železnic.
Měli by ale také iniciovat kontrolu Finančního úřadu a posvítit si jak na oficiální ztrátu a daňové poměry v realitním fondu, tak na zdanění oněch 80ti milionů korun ze "zlatého pokladu". Může to být totiž stejně dobře snaha o daňový únik.
Ing. Karolína Kubisková
