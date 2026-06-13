Ševčík: Odmítněme uprchlíky z jiných států EU. Migrační pakt je selháním Unie

V pátek vstoupil v platnost migrační pakt EU. Souzníte s jeho přijetím?
Ano, v pátek 12. června vstoupil v platnost Migrační pakt Evropské unie. Jsem jednoznačně proti němu od samého začátku, kdy se začal vyjednávat a považuji jeho podpis ze strany České republiky za neodpustitelnou chybu. Snad se nám ho podaří eliminovat. Věřím, že ho naplňovat nebudeme tak, jak slíbila Babišova vláda hned na svém prvním zasedání.
Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
Je to ostuda, kterou si nechaly vnutit ostatní státy Evropské unie od Německa, které je prapříčinou vzniku tohoto migračního paktu. Migrační pakt je výsledkem naprosto neúspěšné migrační politiky, která se nesla pod heslem „Wir schaffen das“ (zvládneme to) od Merkelové. Je to naprosté selhání celé Evropské unie, které se bude ještě velmi dlouho napravovat, jestli vůbec toto selhání bude moci být někdy napraveno.
Co je důsledkem neřiditelné a neřízené migrace, která probíhala od roku 2015? No výsledkem je to, že v Německu podle webové stránky Messerinzidenz.de a podle Spolkového kriminálního úřadu je pácháno každých 18 minut násilí pomocí nožů. Je to oficiální statistika. Je zřejmé, že v roce 2024 bylo zaznamenáno už 29 014 trestných činů spojených s použitím nože, zatímco ještě v roce 2019 to bylo 6 307 trestných činů spojených s použitím nože. V roce 2025 toto číslo ještě dále vzrostlo. Samozřejmě není to jenom otázka Německa, problémy řeší také Rakousko, kde je hlášeno už téměř 3 000 násilných činů, při nichž byly použity bodné zbraně. Potíže s tímto násilím řeší i Holandsko, kde došlo k velmi významnému zvýšení těchto útoků.
Extrémní nárůst útoků nožem zaznamenala i země, která je již mimo Evropskou unii. Je to Velká Británie, kde například i v historickém a finančním centru Londýna se zvýšila tato kriminalita. Za posledních pět let podle údajů Velké Británie vzrostla tato kriminalita o 82,73 %. Víme i o posledním útoku, který se stal v Belfastu, kde došlo k odříznutí hlavy nějakého nebožáka. A je to zase spojené s migrantem.
Další hrozivá čísla jsou z Francie, která byla zveřejněna v červnu tohoto roku. Každý rok bývá znásilněno kolem 160 tisíc dětí a přes sto tisíc dospělých žen. Každé tři dny v průměru je zavražděna žena. Tady se ukazuje, jak fatálně selhala vnitřní bezpečnostní politika Evropské unie. A kdo se na tom nejvíce podílí? Podílejí se na tom neziskové organizace především z Německa, které tyto migranty dovážejí od afrických břehů.
Fatální selhání je i v oblasti mediální sféry, zvláště pak veřejnoprávní. Dochází ke lhaní o všech zločinech, k jejich bagatelizaci ze strany migrantů. To je i důsledek naprostého selhání novinářské práce. Novináři tuto problematiku dlouho vymlčovali.
Podstatnou vinu na tom nesou samozřejmě i naše média, zvláště ta veřejnoprávní, která neinformují objektivně. Je potom s podivem, že si Rakušan tento migrační pakt troufnul podepsat, ale zvykáme si na to, že někteří naši politici, zvláště pak v té bývalé vládě, skákali, jak jim „Brusel“ pískal a poroučel.
Je až hanebné, že v současné době prezident bojuje proti vlastnímu lidu tím, že chce zrušit právo veta v EU, s tím, že chce vytvořit Spojené evropské státy, které jsou zodpovědné za tento neskutečný zločinecký vývoj. A ještě si přeje vůdcovskou roli Německa.
Dá se to shrnout i tak, že nejenom ve střední a jižní Evropě dochází k těmto excesům. Tyto excesy jsou hlášeny v posledních letech ze Skandinávie, jsou známa místa, kde jsou no-go zóny ve Švédsku, v Dánsku. Konečně i tam začíná docházet ke změně jejich migrační politiky a snaží se těch skupin darebáků zbavit.
Doufám, že zůstane u toho odhodlání i u současné nové české vlády a že v žádném případě nedojde k podpisu nějakých dalších dohod o výměně nelegálních migrantů. Upozorňuji na to, že to může stát víc jak 15 miliard korun ročně, pokud by se přistoupilo na migrační pakt. Podpis migračního paktu je možné považovat za další vlastizrádný krok některých politických představitelů bývalé dozimetricko bitcoinové vlády.
Pokud by EU požadovala po Česku solidární platby nebo přijímání migrantů z dalších členských států EU, máme to ignorovat?
Evropská unie bohužel má určité legislativní nástroje v ruce. Je to otázka diplomatického vyjednávání o tom, abychom nepřijímali žádné migranty, aby se sem nedovážela kriminalita jimi páchaná a abychom neplatili ani korunu pokuty.
Česká republika by měla jednoznačně odmítnout přijímání migrantů z dalších členských států Evropské unie. Oni sami by si měli nést důsledky toho, jak špatně rozhodovali v minulých letech a jak umožnili dovážet svým neziskovým organizacím tyto migranty nelegálně do prostředí zemí Evropské unie, kde ohrožují bezpečnost původního obyvatelstva zemí EU, a to jak vnitřní, tak koneckonců i vnější. Není to projev žádného rasismu, je to projev toho, že naprostá většina migrantů není schopna se asimilovat. Naprosto selhala politika multikulturalismu.
Soud dal SPD trest 3 miliony korun za kontroverzní předvolební plakáty. Je to spravedlivé?
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Soudkyně dokonce nepřipustila některé důkazy při prvním a u ní zároveň posledním projednávání. To je zcela absurdní a ukazuje to na nefunkčnost právního systému. Odmítla například revizi odborných vyjádření s odůvodněním, že nejsou pro rozhodnutí ve věci nezbytná ani relevantní. Skutečnost, že soudkyně ani nezvážila možnost vyslechnout osobu, která pronesla žalované projevy, ukazuje úplně nepochopitelné popírání práv obžalovaného. Takže je zřejmé, že asi rozhodovala podle svého rozumu, kterého asi moc nepobrala, protože celou situaci hodnotila podle způsobu prezentování. I za komunistického režimu měli obžalovaní právo na vyjádření. Samosoudkyně odepřela obžalovanému právo na účinnou obhajobu. Byli jsme svědky dalšího politického procesu. Stálo by za zvážení, že by se zavedlo pravidlo stejné jako u Ústavního soudu a soudci by nebyli jmenováni doživotně, ale na časové období třeba deseti let.
Soudkyně si pravděpodobně nevšimla, že v zahraničí, v okolních státech, se podobná prezentace jako odstrašující příklad používá taky. Takže nevím, jestli se neinspirovala možná někde na východě, kde podobná varování možná nejsou tak běžná.
Tak ještě jednou. Soudkyně neprovedla důkazy bezprostředně, nezvážila možnost vyslechnout si osoby, které pronesly určité projevy vztahující se k této problematice, nepozvala si ani odborníky, znalce a rozhodla takhle od stolu. Je to ukázka naprostého selhání legislativního procesu, naprostého selhání mimochodem i státního zástupce a s největší pravděpodobností, pokud se dostaneme potom dále ke spisům, tak i policejních orgánů, které naletěly na udání některých politických konkurentů.
Bohužel je to ukázka fungování systému, kdy samosoudkyně měla ten rozsudek připravený předem a vůbec nevzala v úvahu, že ty plakáty upozorňovaly na reálné nebezpečí, které českým občanům, českým domácnostem hrozí. Tak jako je to teď již ve Francii, v Itálii, v Německu, ve Španělsku, ale jak jsem již psal, i ve skandinávských zemích.
Souhlasíte s názorem sociologa Daniela Prokopa, že Česko míří k oligarchizaci? Podle Prokopa se politická, mediální i ekonomická moc koncentruje v úzké části společnosti.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
V současné době v České republice oligarchizace může nastávat u některých sdělovacích prostředků. Ano, došlo k bakalizaci a Söros-Lukačoviči, koncentraci nenávistné novinářské žumpy, která se opírá o Wolnerovsko-Šafrovské soldatesky při dehonestaci některých politických skupin, které zkreslují realitu, lžou a přivádí mnohdy i některé napadené osoby, které jsou dehonestovány veřejně, do velmi svízelné životní situace.
Ukázalo se již mnohokrát, že tyto známé pseudonovinářské firmy lžou a nepíšou vůbec pravdu. Takže by stálo za zamyšlení, jestli by nemělo dojít ke změně zákona. V žádném případě by nemělo docházet k narušení svobody slova a svobody vyjadřování ze strany novinářů. Ale pokud se prokáže, že novinář lže, tak by neměl být trestán jenom vydavatel, ale měli by být trestáni bezprostředně i autoři těchto dehonestujících článků. Mnohdy tyto články vyrábějí na základě objednávky, za „finanční podporu“ některých objednatelů, kteří mají zájem dehonestovat své protivníky. To znamená, že by se vedle vydavatelů přenesla zodpovědnost i na samotné pisálky těchto nechutných a někdy i nebezpečných textů.
Oligarchizace mediálně tady už proběhla v rámci koncentrace a skupování serveru Seznam, Novinky a tak dále. I zde je vidět jasné politické zadání a služba Sorosovským zájmům. Obdobně je to i u Bakalizace serveru Aktuálně.
„Konečně byla dodržena dohoda, že STAN bude mít místo ve vedení Sněmovny. Trvalo to 7 měsíců. To o něčem vypovídá,“ řekla nově zvolená místopředsedkyně Sněmovny Barbora Urbanová (STAN). Proč vládní většina tak dlouho odmítala opoziční nominaci do vedení Sněmovny?
Dohoda byla sice dodržena, ale myslím si, že měli ve STANu daleko lepší kandidátku. Samozřejmě je to výsledek toho, že původně navrhovaný kandidát je bezprostředně spojený s Dozimetrem. I stávající místopředsedkyně měla jasné napojení na tvůrce Dozimetru, respektive těch struktur, které tady vznikly v souvislosti s Věslavem Michalíkem. Ten měl být dokonce ministrem průmyslu, ale protože se vědělo, že jsou tam nečistoty v souvislosti s financováním prostřednictvím zahraničních struktur, tak Věslav Michalík z této navrhované pozice sám odstoupil, respektive z kandidátské pozice odstoupil a přenechal to dalšímu spojenci, a to Síkelovi. Jinak o spojení Rakušana a jeho bývalé asistentky Urbanové se samozřejmě ví už dlouho a bude zajímavé sledovat činnost vyšetřovací komise Dozimetru. Koneckonců soudní proces i s dozimetráky jede už teď.
Ukazuje se, že STANkaři byli jednoznačně propojeni s těmito strukturami a pobírali část finančních prostředků z nelegálních zdrojů. To samé bylo u TOP 09.
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