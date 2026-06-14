Lachnit (ANO): Netradiční týmy v boji o Mistra ČR

14.06.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Helppes z Prahy 5 ve spolupráci s Klubem speciálního výcviku Českého kynologického svazu uspořádala Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních a vodicích psů.

Lachnit (ANO): Netradiční týmy v boji o Mistra ČR
Foto: Vít Hassan
Popisek: Petr Lachnit

Nezisková organizace Helppes z Prahy 5 uspořádala ve spolupráci s Klubem speciálního výcviku Českého kynologického svazu v sobotu dne 13. června 2026 již 16. ročník vrcholné soutěže majitelů asistenčních a vodicích psů, Mistrovství České republiky ve výkonu asistenčních a vodicích psů. Soutěžní klání se konalo v areálu Helppes v pražském Motole.

„Organizace Helppes je první nezisková organizace svého druhu v České republice, která pomáhá osobám se zdravotním postižením na cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti pomocí speciálně vycvičených psů a která získala akreditaci mezinárodních odborných organizací Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International,“ uvedl při zahájení soutěže místostarosta JUDr. Petr Lachnit.

Anketa

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?

16%
16%
62%
6%
hlasovalo: 9584 lidí

Mistrovství začalo prezentací soutěžících a slavnostním nástupem, poté už probíhaly vlastní soutěže. První část soutěží byla zaměřena na poslušnost psích pomocníků vodicích a asistenčních - přivolání psa (ke mně nebo k noze), polohy psa (sedni, lehni, vstaň před nebo vedle psovoda), aport (lhostejnost psa vůči hozené potravě), ponechání psa na místě (dlouhodobé odložení).

Druhá, tzv. speciální část je prokázání schopnosti psů asistovat svým majitelům v každodenním životě (otevírání dveří, přinášení předmětů, rozsvěcování a zhasínání, opora při vstávání a mnoho dalších dovedností). Pro vodicí psy byla ve speciální části soutěže připravena trasa, kterou museli psí pomocníci bezpečně provést svého nevidomého majitele.

Jako pokaždé probíhal celý den ve skvělé atmosféře díky organizátorům akce, výjimečným soutěžícím a všem návštěvníkům, kteří se rozhodli podpořit jedinečné mistrovství a naše malé i dospělé spoluobčany s handicapem. Mimořádný dík patři ředitelce organizace Helppes, paní Zuzaně Daušové.

Psali jsme:

Lachnit (ANO): Nová tvář, staré chyby: Piráti recyklují neúspěch
Lachnit (ANO): Když se velká slova lámou o malé příběhy
Lachnit (ANO): Když se učebna změní v čekárnu na soudný den
Lachnit (ANO): Morálka není dekorace

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Lachnit , mistrovství , psi , soutěž , ANO , Helppes

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jsou asistenční psi v životě handicapovaných nepostradatelní?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Robert Plaga, Ph.D. byl položen dotaz

Jazyky

Proč chcete rušit výuku angličtiny od první třídy? A je taky pravda, že chcete zrušit volbu druhého jazyka na druhém stupni? Není obojí krok zpátky?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Lachnit (ANO): Netradiční týmy v boji o Mistra ČR

13:05 Lachnit (ANO): Netradiční týmy v boji o Mistra ČR

Helppes z Prahy 5 ve spolupráci s Klubem speciálního výcviku Českého kynologického svazu uspořádala …