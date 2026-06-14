Lachnit (ANO): Netradiční týmy v boji o Mistra ČR

Nezisková organizace Helppes z Prahy 5 uspořádala ve spolupráci s Klubem speciálního výcviku Českého kynologického svazu v sobotu dne 13. června 2026 již 16. ročník vrcholné soutěže majitelů asistenčních a vodicích psů, Mistrovství České republiky ve výkonu asistenčních a vodicích psů. Soutěžní klání se konalo v areálu Helppes v pražském Motole.
„Organizace Helppes je první nezisková organizace svého druhu v České republice, která pomáhá osobám se zdravotním postižením na cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti pomocí speciálně vycvičených psů a která získala akreditaci mezinárodních odborných organizací Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International,“ uvedl při zahájení soutěže místostarosta JUDr. Petr Lachnit.
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Mistrovství začalo prezentací soutěžících a slavnostním nástupem, poté už probíhaly vlastní soutěže. První část soutěží byla zaměřena na poslušnost psích pomocníků vodicích a asistenčních - přivolání psa (ke mně nebo k noze), polohy psa (sedni, lehni, vstaň před nebo vedle psovoda), aport (lhostejnost psa vůči hozené potravě), ponechání psa na místě (dlouhodobé odložení).
Druhá, tzv. speciální část je prokázání schopnosti psů asistovat svým majitelům v každodenním životě (otevírání dveří, přinášení předmětů, rozsvěcování a zhasínání, opora při vstávání a mnoho dalších dovedností). Pro vodicí psy byla ve speciální části soutěže připravena trasa, kterou museli psí pomocníci bezpečně provést svého nevidomého majitele.
Jako pokaždé probíhal celý den ve skvělé atmosféře díky organizátorům akce, výjimečným soutěžícím a všem návštěvníkům, kteří se rozhodli podpořit jedinečné mistrovství a naše malé i dospělé spoluobčany s handicapem. Mimořádný dík patři ředitelce organizace Helppes, paní Zuzaně Daušové.
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