Zdechovský má obavy: Co když vaše dítě objednává vraždu?

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se obává o bezpečnost svých voličů. „Představte si obyčejný večer doma. Vaše jedenáctileté dítě se choulí na pohovce vedle vás, tvář ozářenou známým světlem chytrého telefonu, prsty rychle přejíždějí po displeji. S úsměvem předpokládáte, že hraje videohru, píše si se spolužákem nebo projíždí TikTok,“ líčí sugestivně na platformě X.
Představte si obyčejný večer doma. Vaše jedenáctileté dítě se choulí na pohovce vedle vás, tvář ozářenou známým světlem chytrého telefonu, prsty rychle přejíždějí po displeji. S úsměvem předpokládáte, že hraje videohru, píše si se spolužákem nebo projíždí TikTok.— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) June 13, 2026
Ale co když ne?…
A pokládá si otázku: „Ale co když ne? Co když v tom tichém domácím okamžiku používá Telegram k přijetí zakázky na vraždu pro gang? Co když právě dostává přesné GPS souřadnice přepravního kontejneru v cizím přístavu – kontejneru napěchovaného kokainem?“
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Mladiství zločinci se najímají online
Agentura Europol opakovaně varuje před nárůstem rekrutování nezletilých organizovaným zločinem. Podle zpráv Europolu z roku 2024 a 2025 jsou nezletilí zapojeni téměř do 70 % kriminálních trhů, včetně drogové distribuce, a jejich najímání probíhá masivně online přes platformy jako Telegram, Snapchat nebo herní aplikace.
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Europol dokumentuje, jak kartely a gangy využívají šifrované aplikace k oslovování dětí, nabízejí rychlé peníze za doručování drog, sledování nebo najímají mladistvé na násilné akce. Agentura zdůrazňuje, že šifrovaná komunikace výrazně komplikuje vyšetřování.
Na legislativní úrovni EU dlouhodobě řeší rizika šifrovaných platforem v kontextu ochrany dětí. Diskuse zahrnují i tlak na spolupráci s provozovateli sítí.
Evropské instituce rovněž podporují mezinárodní spolupráci, například s americkým Úřadem pro potírání drog (DEA) při mapování kartelů, a volají po lepším přístupu policie k šifrovaným datům při podezření na závažnou kriminalitu. Belgická protidrogová komisařka Ine Van Wymersch vyzývá EU k většímu tlaku na šifrované aplikace, aby spolupracovaly s orgány činnými v trestním řízení.
Jak konkrétně hodlá k řešení závažné problematiky přispět Zdechovský, ve svém stručném příspěvku nezmínil. Na síti X však příliš nezaujal. Komentáře se nesou především v ironické rovině. Problém v podání europoslance přispěvatelům nepřijde zas tak naléhavý. „Vy jste blázen, co by kdyby…,“ napsal jeden z komentujících.
„Je zajímavé, že vás ani nenapadlo, že by to dítě mohlo něco studovat,“ reagoval další.
Jiný nešel pro slovo daleko: „Lepší telefon než dostat kudlou do krku, ty šašku.“
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