Zdechovský má obavy: Co když vaše dítě objednává vraždu?

14.06.2026 11:18 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) sdílel na síti X komentář o tom, že by jedenáctileté děti mohly přes aplikaci Telegram domlouvat vraždy pro drogové kartely. Chtěl tak upozornit na vážný problém najímání nezletilých organizovaným zločinem, dramatické ladění příspěvku však sklidilo spíše posměch.

Zdechovský má obavy: Co když vaše dítě objednává vraždu?
Foto: Archiv TZ
Popisek: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se obává o bezpečnost svých voličů. „Představte si obyčejný večer doma. Vaše jedenáctileté dítě se choulí na pohovce vedle vás, tvář ozářenou známým světlem chytrého telefonu, prsty rychle přejíždějí po displeji. S úsměvem předpokládáte, že hraje videohru, píše si se spolužákem nebo projíždí TikTok,“ líčí sugestivně na platformě X.

 

 

A pokládá si otázku: „Ale co když ne? Co když v tom tichém domácím okamžiku používá Telegram k přijetí zakázky na vraždu pro gang? Co když právě dostává přesné GPS souřadnice přepravního kontejneru v cizím přístavu – kontejneru napěchovaného kokainem?“

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
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Mladiství zločinci se najímají online

Agentura Europol opakovaně varuje před nárůstem rekrutování nezletilých organizovaným zločinem. Podle zpráv Europolu z roku 2024 a 2025 jsou nezletilí zapojeni téměř do 70 % kriminálních trhů, včetně drogové distribuce, a jejich najímání probíhá masivně online přes platformy jako Telegram, Snapchat nebo herní aplikace.

Anketa

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?

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62%
6%
hlasovalo: 9495 lidí

Europol dokumentuje, jak kartely a gangy využívají šifrované aplikace k oslovování dětí, nabízejí rychlé peníze za doručování drog, sledování nebo najímají mladistvé na násilné akce. Agentura zdůrazňuje, že šifrovaná komunikace výrazně komplikuje vyšetřování.

Na legislativní úrovni EU dlouhodobě řeší rizika šifrovaných platforem v kontextu ochrany dětí. Diskuse zahrnují i tlak na spolupráci s provozovateli sítí.

Evropské instituce rovněž podporují mezinárodní spolupráci, například s americkým Úřadem pro potírání drog (DEA) při mapování kartelů, a volají po lepším přístupu policie k šifrovaným datům při podezření na závažnou kriminalitu. Belgická protidrogová komisařka Ine Van Wymersch vyzývá EU k většímu tlaku na šifrované aplikace, aby spolupracovaly s orgány činnými v trestním řízení.

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Jak konkrétně hodlá k řešení závažné problematiky přispět Zdechovský, ve svém stručném příspěvku nezmínil. Na síti X však příliš nezaujal. Komentáře se nesou především v ironické rovině. Problém v podání europoslance přispěvatelům nepřijde zas tak naléhavý. „Vy jste blázen, co by kdyby…,“ napsal jeden z komentujících.

„Je zajímavé, že vás ani nenapadlo, že by to dítě mohlo něco studovat,“ reagoval další.

Jiný nešel pro slovo daleko: „Lepší telefon než dostat kudlou do krku, ty šašku.“

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.europol.europa.eu

https://www.occrp.org

https://www.theparliamentmagazine.eu

https://x.com

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Článek obsahuje štítky

děti , organizovaný zločin , telegram , Europol , sociální sítě , Zdechovský , šifrovaná komunikace

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