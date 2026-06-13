Pár slov o Kartousovi. Sedláčková zareagovala na útok

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
A kromě toho je také mluvčím českých elfů, kteří z pohledu Sedláčkové tvoří skupinu určující, co je pravda a co lež. A před lží chrání své prosté spoluobčany.
„Tento hrdina sepisuje litanii o Společnosti pro obranu svobody projevu a lidech s ní provázaných. A spílá nad vším tím nebezpečným propojením! Je přeci děsivé, že si pan premiér vybral za poradkyni pro svobodu slova dámu, která se několik let svobody zastávala, že jo?! Pan Babiš si měl vybrat spíš Kartouse – mluvčího společnosti, která svobodu slova potlačuje, aby nás uchránila před zlem,“ napsala Sedláčková na sociální síti.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
A přidala ještě jednu poznámku.
„Ale (Bohumil Kartous) vnímá i další hrozby. Například tu, že jsem byla zvolena a teď mám kupodivu možnost ovlivňovat politiku. A světe, div se – ovlivňuji jakousi politiku a legislativu, která se svobody slova přímo dotýká! Ano. Fakt se v politice věnuji tomu, co bylo mnoho let předtím mojí expertizou. A přitom bych se mohla zabývat třeba obecným lékařstvím. Nebo kosmickým inženýrstvím.“
Zdůraznila, že kdyby chtěla, také by mohla psát o poslankyních, které byly aktivní např. ve spolupráci s Milionem chvilek pro demokracii. Ale nedělá to, prý především proto, že „nemá tak hloupé publikum“ jako Bohumil Kartous.
Je prý ráda, že její publikum je jiné. Podle Sedláčkové je jiné v tom, že chápe jednu věc.
„Když někdo hájí svobodu slova, hájí i tu dementní svobodu slova, dokonce včetně té proruské. Protože jestli je nějaký kretén proruský, pročínský, agresivní nebo třeba jen socialista, chci to o něm vědět. A světe, div se – lidi poznáme většinou právě tak, že je necháme mluvit,“ poznamenala Sedláčková.
A to, že byla zvolena poslankyní, z jejího pohledu dokládá, že minimálně část voličů to vidí stejně.
Těmito slovy reagovala na slova Bohumila Kartouse, který připomínal, že Sedláčková v minulosti působila např. ve VOX TV, kde rozmlouvala i s Filipem Turkem.
Pokud jde o SOSP, Kartous ve svém vyjádření nešetřil tvrdými slovy.
Který národ více ublížil českému národu?
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