Pár slov o Kartousovi. Sedláčková zareagovala na útok

14.06.2026 10:23 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ten, koho Piráti nechali šéfovat pražský institut se stamilionovým rozpočtem, a nedopadlo to zrovna happy endem. Nedodržoval zákony a v účetnictví mu chyběly miliony. A také je mluvčím českých elfů. Poslankyně Motoristů Gabriela Sedláčková napsala pár řádek o Bohumilovi Kartousovi. Reagovala tak na Kartousova slova o Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP).

Pár slov o Kartousovi. Sedláčková zareagovala na útok
Foto: Archiv PL
Popisek: Poslankyně Motoristů Gabriela Sedláčková

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6%
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Poslankyně Motoristů Gabriela Sedláčková se pustila do křížku s mluvčím Českých elfů Bohumilem Kartousem. Na sociální síti Facebook ho popsala jako člověka, který „nedodržoval zákony a v účetnictví mu chyběly miliony“, když úřadoval v Praze v Inovačním institutu.

A kromě toho je také mluvčím českých elfů, kteří z pohledu Sedláčkové tvoří skupinu určující, co je pravda a co lež. A před lží chrání své prosté spoluobčany.

„Tento hrdina sepisuje litanii o Společnosti pro obranu svobody projevu a lidech s ní provázaných. A spílá nad vším tím nebezpečným propojením! Je přeci děsivé, že si pan premiér vybral za poradkyni pro svobodu slova dámu, která se několik let svobody zastávala, že jo?! Pan Babiš si měl vybrat spíš Kartouse – mluvčího společnosti, která svobodu slova potlačuje, aby nás uchránila před zlem,“ napsala Sedláčková na sociální síti.

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6%
2%
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A přidala ještě jednu poznámku.

„Ale (Bohumil Kartous) vnímá i další hrozby. Například tu, že jsem byla zvolena a teď mám kupodivu možnost ovlivňovat politiku. A světe, div se – ovlivňuji jakousi politiku a legislativu, která se svobody slova přímo dotýká! Ano. Fakt se v politice věnuji tomu, co bylo mnoho let předtím mojí expertizou. A přitom bych se mohla zabývat třeba obecným lékařstvím. Nebo kosmickým inženýrstvím.“

Zdůraznila, že kdyby chtěla, také by mohla psát o poslankyních, které byly aktivní např. ve spolupráci s Milionem chvilek pro demokracii. Ale nedělá to, prý především proto, že „nemá tak hloupé publikum“ jako Bohumil Kartous.

Je prý ráda, že její publikum je jiné. Podle Sedláčkové je jiné v tom, že chápe jednu věc.

„Když někdo hájí svobodu slova, hájí i tu dementní svobodu slova, dokonce včetně té proruské. Protože jestli je nějaký kretén proruský, pročínský, agresivní nebo třeba jen socialista, chci to o něm vědět. A světe, div se – lidi poznáme většinou právě tak, že je necháme mluvit,“ poznamenala Sedláčková.

A to, že byla zvolena poslankyní, z jejího pohledu dokládá, že minimálně část voličů to vidí stejně.

Těmito slovy reagovala na slova Bohumila Kartouse, který připomínal, že Sedláčková v minulosti působila např. ve VOX TV, kde rozmlouvala i s Filipem Turkem.

Pokud jde o SOSP, Kartous ve svém vyjádření nešetřil tvrdými slovy.

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„Společnost na obranu svobody projevu dlouhodobě tenduje k prolínání krajně pravicových názorů, podpoře postav radikální a dezinformační scény i ruských zájmů. Jako typická politická neziskovka zároveň prosakuje do SPD, Motoristů i k Babišovi. Absolvent střední odborné školy v oboru kovorytectví Daniel Vávra je typický internetový ‚žvanil‘. S oblibou se pouští do témat zdaleka přesahujících jeho znalosti a odbornost, jako je klimatická změna, historie, vliv sociálních sítí na duševní zdraví, a opakovaně je usvědčován z blábolení. Český klub skeptiků Sisyfos udělil Vávrovi v roce 2025 anticenu Bludný balvan za jeho legrační propagaci ‚evidence-based‘ astrologie. Přesto se z pana Vávry a jím spoluzaloženého spolku s názvem Společnost na obranu svobody projevu stal prominentní partner současné vlády. Popíráním vědeckého poznání veřejné projevy Vávry a jeho spolku ale zdaleka nekončí. Spolek a jeho spolupracovníci, z nichž někteří v současnosti zastávají politické pozice v současné vládě, se prezentují postoji podporujícími ruské zájmy, sdílejí obsah českých krajních populistů nebo třeba lidí, kteří se dlouhodobě asociují s českými extremistickými kruhy. Vedle toho je spolek dlouhodobě propojen s českou dezinformační scénou,“ vykreslil svůj pohled na Společnost pro obranu svobody projevu Kartous.

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Článek obsahuje štítky

Facebook , Praha , Rusko , Svoboda , dezinformace , svoboda slova , motoristé , Sedláčková , Kartous , čeští elfové

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