Maříková (SPD): Miliardářce se to kecá

Miliardářce se to kecá, to je ukázková odtrženost od reality. Co má dělat zedník, zdravotní sestra nebo dělník? Opravdu si někdo myslí, že budou v 72 letech běhat po stavbách, tahat pacienty nebo pracovat ve směnném provozu?
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Anketa
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Stejně absurdní je myšlenka trestat bezdětné vyššími odvody. Mnoho lidí děti mít nemůže ze zdravotních důvodů, jiní si je nemohou dovolit kvůli drahému bydlení a rostoucím životním nákladům. Místo řešení skutečných příčin nízké porodnosti se navrhuje další sankce pro občany.
Česká republika nepotřebuje trestat bezdětné ani nutit lidi pracovat téměř do smrti. Potřebuje dostupné bydlení, nižší daňovou zátěž rodin, levnější energie a jistotu pro mladou generaci. Pokud si mladí lidé nemohou pořídit vlastní byt, žádné tresty ani důchod v 72 letech porodnost nezachrání.
Řešení demografické krize nesmí spočívat v tom, že obyčejní lidé budou platit více, pracovat déle a dostanou méně. Takový plán není recept na budoucnost, ale recept na další frustraci společnosti.
Jestli tahle paní chce kandidovat na prezidentku, tak můj hlas určitě nikdy nedostane!
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku