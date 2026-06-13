Maříková (SPD): Miliardářce se to kecá

14.06.2026 10:11 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánu Ivany Tykač proti vymírání České republiky

Maříková (SPD): Miliardářce se to kecá
Foto: Archiv Karly Maříkové
Popisek: Poslankyně SPD Karla Maříková

Miliardářce se to kecá, to je ukázková odtrženost od reality. Co má dělat zedník, zdravotní sestra nebo dělník? Opravdu si někdo myslí, že budou v 72 letech běhat po stavbách, tahat pacienty nebo pracovat ve směnném provozu?

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Stejně absurdní je myšlenka trestat bezdětné vyššími odvody. Mnoho lidí děti mít nemůže ze zdravotních důvodů, jiní si je nemohou dovolit kvůli drahému bydlení a rostoucím životním nákladům. Místo řešení skutečných příčin nízké porodnosti se navrhuje další sankce pro občany.

Česká republika nepotřebuje trestat bezdětné ani nutit lidi pracovat téměř do smrti. Potřebuje dostupné bydlení, nižší daňovou zátěž rodin, levnější energie a jistotu pro mladou generaci. Pokud si mladí lidé nemohou pořídit vlastní byt, žádné tresty ani důchod v 72 letech porodnost nezachrání.

Řešení demografické krize nesmí spočívat v tom, že obyčejní lidé budou platit více, pracovat déle a dostanou méně. Takový plán není recept na budoucnost, ale recept na další frustraci společnosti.

Jestli tahle paní chce kandidovat na prezidentku, tak můj hlas určitě nikdy nedostane!

Karla Maříková

  • SPD
  • zastupitelka města
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Článek obsahuje štítky

SPD , porodnost , Tykač , Maříková

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Je miliardářka Ivana Tykač vhodnou kandidátkou na funkci prezidentky?


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Bezpečné země

Kdo a podle čeho rozhoduje o tom, jaká země bude označená za bezpečnou? A co vůbec nechápu, v čem je pro nás bezpečnější, že se u lidí, kteří budou z jakýchsi bezpečných zemí přicházet zrychlí azylové řízení? Já mám pochybnosti, že zrychlení povede k větší efektivně, spíš to obecně bývá naopak.

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