Kučera (TOP 09): Čipování pokusných psů

Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Děkuji paní předsedající, za slovo. Já už jenom velmi krátce, protože ta diskuse byla velmi bohatá. Já bych chtěl velmi ocenit práci členů zemědělského výboru, kteří vlastně přispěli významně k rozšíření a vylepšení té novely, která původně byla pouze technickou novelou, resp. transakcí Evropské směrnice. Takže toto je velmi pozitivní. Zmínil bych dvě věci, které považuji za velmi důležité, resp. tři.

Jedna z nich je to, že se podařilo právě do centrální evidence psů zajistit přístup samospráv, to je jednoznačně pozitivní záležitost a bylo to odpracováno členy zemědělského výboru, že se podařilo vyřešit, resp. že tady se objevil návrh na porážku na farmě. Myslím si, že to je věc, která je dlouhodobě diskutována. Nicméně já už dlouho nebudu zdržovat, protože ta debata už byla poměrně dlouhá. Nicméně chtěl bych zmínit jednu věc, kterou považuji za zásadní a která nebyla vyřešena, a to je zodpovězení otázky právě čipování těch pokusných psů.

My jsme slibovali, resp. byli osloveni, že se to pokusíme vyřešit už v této novele. Nicméně tam ten pozměňovací návrh se nepodařilo kvalifikovaně připravit, resp. nebyly zodpovězeny všechny otázky z právě té sféry toho čipování pokusných psů. Jak už tady říkal můj předřečník, pan poslanec Bendl, my se tímto tématem budeme zabývat v následujícím období a při té nejbližší možné příležitosti novele zákona, kde bude příhodné tohleto vyřešit, tak už předložíme kvalifikovaný pozměňovací návrh, který bude právě čipování pokusných psů řešit, resp. se k tomuto nějak postaví. Děkuju.

