Kučera (TOP 09): Odmítněme lži a nekompetentnost od současné opozice

Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane místopředsedo, děkuju vám za slovo. Dnes jsme se tady sešli na mimořádné schůzi na téma ceny energií, a jak tak poslouchám, i na to, co pan Karel Havlíček zpackal. (Reakce v lavicích ANO.) Je to tak. My jsme tady zdědili energetický skanzen, který hnutí ANO tady osm let velmi pečlivě budovalo. Energetický skanzen, který bohužel za dva roky vlády nedokážeme napravit. Energie se skutečně, respektive energetická soustava se chová jako zaoceánský parník. Osm let s tím hnutí ANO nebylo schopno nic udělat. My na to máme teď dva roky a skutečně na tom bylo odpracováno kus práce.

Já si možná dovolím připomenout některé body, které už tady zazněly, protože to vypadá, že se musí neustále připomínat, neustále se musí říkat, proč tady máme dnes jedny z nejvyšších energií v Evropě. Ono to je pravda, my tady skutečně máme jedny z nejvyšších energií v Evropě. Ty ceny jsou, skutečně rostou. A řekněme si proč. My jsme v době, kdy jsme přišli do vlády, to bylo před necelými dvěma roky, tady skutečně byli závislí téměř ze sta procent na ruském plynu. Odebírali jsme ruský plyn ze sta procent. A ceny energií, respektive ceny plynu samozřejmě dnes ovlivňuje Putinova agrese na Ukrajině. Možná některé by napadlo: zajeďme za tím Putinem, dohodneme se, možná by tam mohli vycestovat společně s panem Orbánem. Ale to rozhodně není naše vláda. Pokud by to udělal Karel Havlíček, tak samozřejmě jen do toho. Rozhodně ne s naší podporou.

V době před dvěma lety v tom osmiletém vládnutí hnutí ANO se úplně zastavil rozvoj obnovitelných zdrojů. Byli jsme nejhorší z celé Evropy. Česká republika - nejhorší z celé Evropy v budování nových obnovitelných zdrojů. To je výsledek práce pana Karla Havlíčka, Andreje Babiše a spol.

Byl zrušen tendr na výstavbu jaderné elektrárny Temelín. Já tady nebudu říkat jako pan ministr Síkela, komu zanechal bonboniéru pánové z Rosatomu, prý to byl pan Karel Havlíček, mě to docela dneska pobavilo, ale je to tak. Prostě Rosatom tam byl, byl tam tlačen panem Karlem Havlíčkem. A dneska děkujme bohu, že není v tendru, a děkujme bohu, že dnes je vyhlášen nový tendr, kde skutečně už jsou nezávislé firmy, a my můžeme směřovat k tomu, že budeme stavět jadernou elektrárnu Temelín. Osm promrhaných let hnutí ANO.

Plyn nebyl součástí hmotných rezerv. To je, myslím, další věc, o které bychom se tady měli bavit. Jak to, že v hmotných rezervách nebyl plyn? No, já vám to řeknu, proč to takhle není. Mnozí si vzpomínají, kteří tady byli před dvěma volebními obdobími, Andrej Babiš prodával z hmotných rezerv i barevný kov do sběrných surovin, aby si vylepšil státní rozpočet. Prodával ten barevný kov, ty barevné kovy prodával do sběrných surovin, aby si trošku nadlepšil to hospodaření. A proto tam nebyl ani ten plyn. Přece to jsou ty vázané prostředky, které Andrej Babiš nechtěl. Ohrozil tím bezpečnost státu.

Samozřejmě musím tady zmínit neúspěšné vyjednávání hnutí ANO pod vedením Andreje Babiše v Evropské unii. Co se týká energetiky, to bylo naprosté fiasko. Současná vláda to teprve musí v tuhletu chvíli napravovat.

Státní energetická koncepce. Tak Státní energetická koncepce, která byla, tuším, v roce 2015 aktualizovaná naposledy - 2015. Jenom si vzpomeňme, co se všechno za tu dobu změnilo od roku 2015, jak raketově nastoupily obnovitelné zdroje. Státy, které dnes nebo v posledních letech investovaly do obnovitelných zdrojů, ty mají právě tu levnou energii. Ty mají právě tu levnou energii! (Od) 2015 nebyla aktualizovaná Státní energetická koncepce. Státní energetická koncepce se začíná aktualizovat teprve za naší vlády teď.

Mám připomínat krach Bohemia Energy a jakým způsobem se s tím vypořádal Karel Havlíček? Nemusím. Já myslím, že všichni - všichni - uživatelé, kteří měli Bohemia Energy zasmluvněnou, poslali děkovný dopis panu Karlu Havlíčkovi, že mu poděkovali za to, jakým způsobem se dostali do obrovských problémů. Jestli něco výrazně ovlivnilo energickou krizi v Česku, tak právě krach této společnosti a neexistující pravidla - neexistující pravidla - to je ten hlavní problém - která tady byla, respektive nebyla.

Samozřejmě zmíním i to, že ruská ropa, která tady proudila, neměla alternativu. Ten plynovod - nemusím připomínat - z Polska nebo respektive ta polská cesta, kdo ho zastavil, kdo ho nepostavil? Správně, je to Karel Havlíček. (Poslanci hnutí ANO protestují.)

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Pane poslanče, já vás přeruším. Chápu, že často jsou interakce ku prospěchu věci, ale přece jenom jsme na plénu Poslanecké sněmovny, tak bych poprosil, abychom se pokud možno zdrželi té interakce a komentování projevu jakéhokoliv řečníka a v klidu ty projevy dokončili. Děkuji pěkně.

Poslanec Michal Kučera: Děkuji, myslím, že je to ještě v normě. Tady jsem jenom stručně shrnul to, co se současné opozici, tehdejší vládní straně, nepovedlo. Myslím si, že po dnešním dni, pokud to dodneška nikdo nevěděl, už je to téměř všem jasné. Ty důvody jsou zcela zásadní a silné.

Možná bych ještě zmínil několik momentů, které se tady často tvrdí a samozřejmě se přiživují současnou opozicí, že vyrábíme velmi levnou elektřinu, ale firmy a domácnosti za ni platí více než ve státech, které ji od nás dováží. Právě kvůli zaostávání energetiky je elektřina vyrobená v Česku tak drahá. Právě kvůli zaostávání energetiky a tomu energetickému skanzenu, který tady máme.

My jsme skutečně jedni z nejhorších, co se týká výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, z těch levných zdrojů, s pomocí větru, ze sluneční energie, případně z vodní energie. Vždyť tady nevznikla ani žádná vodní elektrárna. Já si nepamatuji za těch osm let, že by tady byla snaha nějakou vodní elektrárnu vybudovat. Přitom dnes se ty debaty znovu otevírají, znovu obnovují. Takže ten výsledek je skutečně tristní a já se vůbec divím, že hnutí ANO mělo odvahu svolat mimořádnou schůzi na ceny energií, protože si samo na sebe ušilo bič.

Cenu energií nebo respektive cenu elektřiny určuje ten nejdražší zdroj, který se zapojuje do soustavy. To je často u nás typicky buď paroplynová nebo uhelná elektrárna.

Pokud bychom měli dostatek obnovitelných zdrojů, pokud bychom už dokázali vyrábět více právě z jaderných elektráren, tak samozřejmě z tohoto důvodu by energie dražší nebyla. Dnes máme drahou energii, protože vyrábíme ve vámi mnohých podporovaných uhelných elektrárnách.

Zaznívalo tady, že kvůli regulované složce se zdraží energie všem. No, to samozřejmě není pravda, nejvíce se zdraží právě těm lidem, kteří měli bohužel tu slavnou Bohemia Energy, jak to takhle vypadá. Ale správně tady bylo zmíněno, kdo vlastně ovlivňuje ceny energie. Je to Energetický regulační úřad. Nebudu to zmiňovat, ale možná to i připomenu, protože to možná bude zapomenuto, ale bylo to tady taky zmíněno, že ta pravidla, jakým způsobem se reguluje ta regulovaná složka, byla nastavena právě

Karlem Havlíčkem, respektive hnutím ANO a nebyla změněna.

My to teď připravujeme, aby skutečně ta regulace probíhala férově vůči našim občanům. Ne jako dnes, ne tak, jak to nastavilo hnutí ANO. Takže o obsazení Energetického regulačního úřadu nebudu mluvit. Ty lidi si tam obsadil pan Andrej Babiš, takže nechť tam ti lidé jsou. Jsou nezávislí a doufám, že nezávisle budou i rozhodovat. Ale prostě obsazení a pravidla jsou taková, jaká byla nastavena za hnutí ANO.

Možná bych ještě zmínil, že do konce roku 2020 jsme měli mít aktualizovanou státní energetickou koncepci. Nemáme ji, nebyla udělána. Je to poměrně složité

a já věřím, že složitým problémům se hnutí ANO prostě vyhýbá. Ty překračuje a spíše se tady usmívá do kamery a říká nějaké líbivé fráze. To jde velmi jednoduše.

Řekl jsem, co se neudělalo, co se udělalo špatně, na co musíme navázat. Možná bych měl říct, co teď děláme a také bych v té poslední části měl říct i to, co chceme dělat. Takže co děláme. Zbavili jsme se závislosti na dovozu plynu z Ruska. Obrovský úspěch - 100 procent za doby hnutí ANO, dnes téměř nula. Jednoznačně se ukazuje, že se dokážeme obejít bez dodávek z Ruska, že neohrožujeme bezpečnost České republiky, že tady máme energetickou bezpečnost a že samozřejmě nejsme závislí na geopoliticky nestabilním partnerovi, nejsme závislí na Putinovi. Připomenu alternativní dodávky z Norska, LNG terminály, dodávky.

Samozřejmě zmíním i infrastrukturu, která tady byla na nule. My jsme teď začali řešit, jak dodávat sem plyn, to znamená, ty trubky, kterými ten plyn tady poteče. To znamená, dohodli jsme se na nákupu společnosti a jejích 4 000 km plynovodu. 4000 km plynovodu zajistila naše vláda, společně s dodávkami plynu, které nejsou závislé na agresoru Putinovi. To si myslím, zaslouží potlesk.

Jaderné palivo. Opět dodávky z Ruska. Nikdo to nechtěl řešit, bylo to pohodlné, kamarád Putin. Dnes se intenzivně řeší dodávky, které budou z jiných zdrojů, než z Ruska. To znamená, Amerika, Francie. Opět energetická bezpečnost, opět geopolitická bezpečnost. To jsou dva nejvýznamnější pojmy, které dnes v Evropě a možná ve světě zaznívají a Česká republika k nim přispívá.

Ropa dovážená z Ruska. Dnes už se intenzivně řeší, respektive byla i navýšena kapacita ropovodu TAL. Myslím jeden z velkých úspěchů. To znamená, že my v tuhle chvíli nemusíme dovážet takové objemy z Ruska a dovážíme je z jiných zemí, například z Norska. Upozorňuji, že to všechno, ačkoliv se tomu nechce věřit, je za necelé dva roky této vlády.

Připomenul bych rekordní rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Zapojovávání nových fotovoltaických elektráren v posledních měsících stále zrychluje. V roce 2022 jich distribuční společnosti zapojily 35 tisíc. Za první pololetí roku 2023 dokonce už více, než 45 tisíc. Myslím si, že to skutečně také stojí za pochvalu. Celkem se počet fotovoltaických elektráren v České republice oproti začátku roku 2021 téměř ztrojnásobil z 50 tisíc na 130 tisíc. 130 tisíc fotovoltaických elektráren, právě těch elektráren, které nám zlevňují energie, snižují cenu energií.

Samozřejmě musíme aktualizovat státní energetickou koncepci. To je věc, která - už jsem zmiňoval - je tady velkým dluhem. Možná pan kolega Hladík by řekl hříchem minulé vlády. Je slib z MPO a usilovně na tom pracují, že někdy do konce roku by měla být nová státní energetická koncepce, která se právě bude mimo jiné zabývat i cenami energií a bude řešit energie i do budoucna. To znamená, aby k těm dramatickým situacím, ke kterým docházelo a které nikdo nemůže ovlivnit...

To nekladu za vinu skutečně ani nám, ani hnutí ANO, ani komukoliv jinému. Prostě jsou situace na světě, jako je covid, jako je válka na Ukrajině, dnes válka v Izraeli. To jsou prostě věci, se kterými si každá vláda musí nějakým způsobem umět poradit, ale musí mít k tomu dobré nástroje. Jedním z těch nástrojů je právě státní energetická koncepce, která pomůže v těchto situacích udělat společnost odolnou, stabilní a vůči krizím bezpečnou.

Takže já věřím, že od toho roku 2015, kdy na to nikdo nesáhl, Ministerstvo průmyslu a obchodu svůj slib splní. V posledních týdnech a měsících víme, že se dohání i energetická legislativa, tady ve Sněmovně schvalujeme zákony jako je Lex OZE 1, OZE 2, blíží se OZE 3 o ukládání energie, OZE 2 o komunitní energetice. Připomenu liniový zákon, liniový zákon, velmi důležitá věc, liniový zákon, kdy pomáháme zrychlit nejenom dopravní infrastrukturu, ale i stavební a energetickou. To znamená ta energetická infrastruktura díky liniovému zákonu, dneska zákona o strategických stavbách, ta se může výrazně zrychlit. Ten stavební zákon, který tady byl ty minulé roky, to vůbec nedovoloval, vždyť tady se téměř nestavěly dálnice, to bylo úplně zastaveno všechno. Teď se na tom začne pracovat. Já si myslím, že to stojí skutečně za pochvalu.

A zjednodušujeme povolání nových zdrojů - obrovský problém. Obrovský problém - nové zdroje, pokud si ho někdo dneska nechal postavit, tak ho nemohl zapojit. Nakonec to víte sami, kdo jste stavěli fotovoltaické elektrárny, tak jste zjistili, že ačkoliv jste si do té fotovoltaiky zainvestovali, takže vám ji nakonec byl velký problém zapojit. Trvalo to dlouho a na některých místech dokonce to bylo i nemožné. Teď se to změní. Teď se to zlepší. Samozřejmě jsme se aktivní v energetické diplomacii v Evropě. To je věc, která tady byla také poměrně dost zanedbaná. Během našeho předsednictví, které mělo zásadní podíl na tom, že jsme se jako Evropa zvládli ubránit ruskému zneužívání energetiky jako zbraně a že nyní skutečně můžeme pracovat na tom, abychom zajistili rovnoprávnost pro rozvoj jaderné energetiky v rámci EU. Tolik o tom, co teď aktuálně děláme. Řekl jsem, co se udělalo špatně. Řekl jsem, co děláme teď. A samozřejmě teď bych řekl pár slov o tom, co bychom chtěli dělat, nebo co je vůbec představa mé strany TOP 09, jak bychom měli dál řešit vůbec ceny elektřiny a celou tu záležitost.

V TOP 09 jsme rozhodně proti vytváření dalších výdajových položek pro dotování cen energií. Zásadní pro nás, abychom se vyhnuli zavádění dalších stálých zátěží státního rozpočtu a občanů. To znamená ne plošné dotace. Podporujeme princip, aby určité náklady mohly být pokryty tedy jednorázovým příspěvkem nebo příspěvkem těm potřebným, těm skutečně, který to potřebuje, abychom nemuseli dotovat ty, kteří mají dostatečné příjmy na to, aby nějaký cenový výkyv elektrických energií velmi klidně a v pohodě absorbovali. Takže tohleto je jeden z takových pohledů, který máme vůbec na elektrickou, resp. vůbec na energii jako takovou. To je krok, který by odpovídal naší filozofii zodpovědného finančního řízení, jelikož by nezaváděl nové trvalé výdaje a současně by reagoval na výjimečné okolnosti minulého roku.

Dotace pro domácnosti a firmy. TOP 09 opět odmítá myšlenku univerzálních a plošných dotací, namísto toho se zasazujeme o specifická řešení energetické chudoby u ohrožených skupin občanů. Zdůrazňujeme potřebu systémových opatření, která by snížila ceny elektřiny, a to jak v její regulované, tak i neregulované části, aby se dlouhodobě zajistila dostupnost pro všechny. Samozřejmě TOP 09 nepovažuje diskusi o regulovaných cenách za tabu. Tam ta diskuse vždycky může nějakým způsobem probíhat. Rozhodně jsme pro diskusi o návrhu cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2024. Zdůrazňujeme význam revize procesu regulace. Cílem je zajistit, aby investice do distribuční sítě byly co nejefektivnější a nezatěžovaly zákazníky víc, než je nezbytně nutné.

Podporuje používání inovativních technologií, jako jsou baterie, které někde mohou být efektivnější, než posilování sítí. Samozřejmě je nutno se podívat, jak je to s podporou obnovitelných zdrojů, protože podpora obnovitelných zdrojů energie by měla být skutečně co nejefektivnější. To znamená ty vysoké náklady na staré OZE, jak tady říkáme, to jsou ty fotovoltaiky, které tady byly kdysi zaváděny, jak jsem slyšel tehdy pro ně lobboval právě Andrej Babiš. My je dneska všichni splácíme. Další možnost snižování cen energie. Naším cílem je, aby se velkoobchodní a celková ceny elektřiny dostala pod 100 euro za megawatthodinu. To je skutečně cíl, který jsme si nějakým způsobem určili. A samozřejmě vyžaduje to rozvoj efektivních obnovitelných zdrojů a zlepšení propojení s německou energetickou sítí, což povede k redukci cen energie. Vidíme, že v Německu ty ceny v době, kdy svítí slunce, fouká vítr, padají někdy až do těch minusových hodnot. A dobu, kdy nesvítí, tak samozřejmě od toho tady máme jaderné elektrárny. Ale navíc k tomu potřebujeme tu přenosnou soustavu. A právě třeba k tomu lepšímu budování té přenosné soustavy, k tomu jsme schvalovali právě ten liniový zákon, nebo dnes zákon o strategických stavbách, abychom je uměli rychleji stavět, takže to všechno do sebe krásně zapadá.

Naším cílem je, aby se... respektive jak zabránit neúnosnému růstu u cen energií v příštích letech a v delším horizontu. Tak samozřejmě tady se domníváme, že klíčem k řešení cen elektřiny je strategická proměna energetického mixu. Proměna energetického mixu je to, na čem musíme pracovat, podle mě a mých kolegů v TOP 09, nikoliv rozšiřování ve státních dotacích. Musíme se soustředit na podporu rozvoje efektivních obnovitelných zdrojů energie, které jsou schopné přispět k poklesu cen právě na tu hladinu 100 euro, o kterém jsem už tady mluvil. Správná regulace distribučních sítí je rovněž zásadní. Chceme zajišťovat, aby investice do infrastruktury byly co nejefektivnější a aby normy reflektovaly nejnovější technologické možnosti, včetně využít - právě tady zmiňuji těch úložišť energie jako alternativy ke klasickému posílení sítí. Mimochodem ta úložiště energie - my jsme se tady bavili o tom, na kolik je tady potřebná výstavba nějaké Gigafactory, někým to bylo dokonce i tady zesměšňováno. Ale Gigafactory to není jenom výroba baterií nebo autobaterií, to je výroba právě i těch energetických úložišť. Já věřím, že takové vzniknout dále i v České republice.

Jedna z takových zón se nabízí právě u nás v Ústeckém kraji v Prunéřově, ta lokalita je naprosto vhodná, ačkoliv nebyla vhodná pro Volkswagen, tak je vhodná právě pro ta jiná úložiště, která jsou potřebná do těch přenosových soustav, do zapojení do těch přenosových soustav. Takže to si myslím, že je věc, na které tady také nebylo moc pracováno. Ty důvody nevím a nechci si ani domýšlet. Teď se ta cesta znova otvírá. Neméně důležité je cenově optimalizovat systémové služby a využívat moderní technologie, jako jsou baterie, které představují právě tu efektivnější alternativu k tradičním způsobům. Podnikatelský sektor samozřejmě nesmí zůstávat pozadu. Je klíčové, aby naše firmy neměly vyšší náklady na energie, než jejich mezinárodní konkurenti. Tam samozřejmě kromě všech těch opatření, o kterých jsem tady mluvil, je důležité se bavit i o energetických úsporách. Ale já když se bavím s lidmi z průmyslu, s lidmi z byznysu, tak právě tímto směrem ta naše řeknu průmyslová oblast už dávno směřuje, aniž by čekala nějaké pokyny od politiků. To znamená ty úspory tam už probíhají, ať to jsou úspory právě v těch provozních nákladech, nebo v těch výrobních, které mají, ať jsou to úspory právě v těch režijních, co se týká osvětlení a další, vytápění, tak samozřejmě v těch stěžejních programech, kde je ta spotřeba elektrické energie obrovská, to znamená těch různých pecí a tak dále, už tady máme informace o tom, jak se tady objevují nové alternativní směry právě i v této oblasti.

Dámy a pánové, na závěr bych řekl možná jediné. Odmítněme lži a nekompetentnost od současné opozice a soustřeďme se na skutečná řešení, na skutečné opatření, které nám sníží cenu energií. Rozhodně to není populismus a lži hnutí ANO. Děkuju.

