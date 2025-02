Kuchař (STAN): Proč chybí peníze na školníky, uklízečky a další důležité lidi ve školách?

Proč chybí peníze na školníky, uklízečky a další důležité lidi ve školách? Takhle zásadní otázka by měla zajímat každého rodiče, jehož děti chodí do školy. Ano, mluvíme o nepedagogických pracovnících, o lidech, kteří zajišťují, že školy vůbec mohou fungovat. Bez nich by děti neměly čisté třídy, teplo v zimě a bezpečné prostředí.A přesto jsou to právě oni, na které často nezbývají peníze.

Jak jsme se dostali do situace, kdy ředitelé škol nevědí, zda budou mít na jejich mzdy? Problém tkví v tom, jak jsou peníze do škol distribuovány. V současnosti jdou finance přímo na školy, ale systém je tak nastavený, že na nepedagogické pracovníky často nezbývá dostatek prostředků. Občas se z nich bere na provoz, občas na odměňování učitelů. Někdy tomu bývá i naopak.

A teď přichází klíčová informace. Řešení existuje. Novela, která by mohla tento problém vyřešit a tolik se diskutuje, je již v Poslanecké sněmovně. Podle ní by finance na nepedagogické pracovníky šly přes zřizovatele, což by nejen přineslo větší transparentnost, tedy oddělení od nákladů na pedagogický personál, a zároveň by to přineslo do systému peněz na provozní zaměstnance více. Přesto má tato novela i své odpůrce. Proč?

Mnozí se bojí, že peníze „zmizí“ někde na cestě, zřejmě nevěří svým starostům, že jim je v plné výši přepošlou. Ale pravdou je, že současný systém už teď nefunguje dobře. A pokud se nic nezmění, situace bude jen horší. Proto bude velmi důležité, aby byly částky, které míří na místo škol do rozpočtů měst/krajů, které skoly zřizují, kontrolované a poctivě prováděné. Podívejte se i vy jako rodiče žáků, zda do vaši školy zamíří po přijetí novely více, nebo méně peněz. Podrobné informace neleznete ZDE.

