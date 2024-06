Kukla (ANO): Na stole nemáme nic a rušíme institut pro zdravotně postižené

Vážené kolegyně, kolegové,

vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní principy navrhovaného zákona zde byly už téměř všechny řečeny. Vedle implementace Rady Evropské směrnice 2006/112/ES je tento zákon změnou zákona o dani z přidané hodnoty. Když se podíváme, jaké oblasti se tento zákon dotkne, tak je toho poměrně hodně. Jedná se o transpozici úpravy v oblasti zvláštního režimu pro malé podniky, to tady bylo řečeno, je to takzvaný přeshraniční režim, kdy de facto právě implementujeme tu evropskou směrnici.

Další je nárok na odpočet daně při registraci plátce. Další stavby pro bydlení a stavby pro sociální bydlení, dále úpravy v oblasti opravy základu daně, dále oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky, zrušení specifické úpravy majetku vytvořeného vlastní činností, zrušení institutu vrácení daně osobám se zdravotním postižením.

Ano, jak už tady můj kolega zmínil, já věřím, že tato novela zákona zefektivní proces výběru a správy daně, ale my zde na stole nemáme nic a my tady rušíme právě tento institut pro zdravotně postižené. Když se podíváme do minulosti, jak vláda zametla právě s daňovým balíčkem se zdravotně postiženými a jak se k nim chová, tak mi přijde trošku smutné, že tady rušíme tento institut, ale nevíme, co bude. Nevíme, co vláda předloží, pouze tady slyšíme na mikrofon nějaké sliby. Tak věřím, že nám vláda do druhého čtení tyto sliby předloží.

Děkuju.

Ing. Martin Kukla ANO 2011



