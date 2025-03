Kukla (ANO): Nepedagogičtí pracovníci mají strach, protože je vláda hodila přes palubu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s dovolením podpořím svého kolegu pana hejtmana. My za Vysočinu to také nepodporujeme, protože když se podíváte, jak se to komunikuje... Jako kraj Vysočina máme zhruba 60 středních škol, které zřizujeme, a máme stovky škol, které zřizují jednotlivé obce. Já jsem shodou okolností i v orgánech jedné základní školy, jsem ve výběrových komisích, když vybíráme ředitele. Od té doby, kdy ministerstvo přišlo s tím, že od 1. 9. 2025 budou nepedagogové hrazeni právě z rozpočtu jednotlivých obcí, tak se ptám jednotlivých ředitelů a pracovníků škol, jak je to s nimi komunikováno. Komunikováno to se školami není vůbec, nebo nebylo vůbec. Když se zeptám na obcích, tak z toho samozřejmě mají velký strach, protože to s nimi také není komunikováno.

A můžeme se podívat tady, kdo nám jako poslancům píše. Nevím, jestli to kolegové čtou, ale například Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Myslím si, že dneska jsme opět obdrželi e-mail. A oni píšou: "Obracíme se na vás s dopisem, který vám může pomoci rozhodnout o převodu financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele škol." No a když čtete, tak vidíte, že udělali petici, a podepsalo to 66 000 pracovníků, což je z mého pohledu také nějakým způsobem vypovídající.

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství nesouhlasí s převodem financování platů nepedagogických pracovníků na kraje a obce prostřednictvím sdílených daní, rozpočtového určení daně RUD. A proč? Upozorňuje na rizika, která jsou s tím spojená, protože samozřejmě budou vznikat rozdíly ve financování. Na jedné straně máme bohatší obec, na druhé straně chudší, která třeba investovala, investovala do kanalizace a počítá každou korunu. A co se stane? Budou vznikat tlaky právě z těch škol a budou vznikat velké rozdíly. To je za mě velký problém.

Ale samozřejmě ten největší problém, který já vnímám, tak je, jak to vnímají kuchařky, školníci... Ti prostě mají strach, protože tahle vláda je hodila přes palubu a neřekla, jak to bude. Když tady byl tlak, ohromný tlak jednak odborových svazů, asociace hejtmanů, Svazu měst a obcí a mnoho dalších jednotlivých starostů, které nám psaly, tak se stalo co? Ministerstvo školství to odložilo na příští rok. Ale já se ptám, co bude za ty tři měsíce dělat, když to tedy odložilo? Ono to odložilo o tři měsíce a bude komunikovat, bude to upravovat, uzná svoji chybu, že je to nepřipravené, že nejsme od 1. 9. 2025 schopni toto realizovat? Nevím. Ptám se pana ministra a věřím, že mi odpoví.

A to nejsou jenom odborové svazy. Když se podíváme dál do veřejných zdrojů, tak je to Rada Svazu měst a obcí, která také říká a odmítá převod financování nepedagogických pracovníků. A těch obcí, já bych tady mohl vystupovat poměrně dlouho, ale nechci to úplně zdržovat, ale když se podívám tady, obec Sudice píše: "Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, nesouhlasíme s převodem nepedagogických pracovníků na obce." A tady konkrétně říkají proč.

Převod financování nepedagogických pracovníků pod zřizovatele od 1. 9. 2025 - tento krok zásadně zatíží rozpočty obcí bez adekvátní finanční kompenzace od státu. Převod financování podpůrných opatření nepedagogických pracovníků pod zřizovatele dosud hrazené státem na základě doporučení školských poradenských zařízení, například speciální pomůcky, úpravy prostor, software a další. Dále převod ONIV, to jsou takzvané neinvestiční výdaje, a opět to chtějí převést na zřizovatele.

Takže vzhledem k této nejasnosti jasně vznikla nějaká kalkulačka, na které se může každá obec podívat, kolik dostane. No, ale tady všichni upozorňují, že i reálně v tuto chvíli prostě jsou ti nepedagogičtí pracovníci dotovaní z toho budgetu pro ty školy, který je určen právě na ty pedagogické pracovníky. Protože jinak za ty základní peníze, za ty základní tabulky by nebyli schopni ředitelé ten běh a funkčnost té školy udržet.

A to je obec Sudice, obec Perálec, která mi napsala, z mého blízkého okolí obec Popelín. Já bych tady mohl jmenovat mnoho dalších, protože, pane ministře, podívejte se do pošty někdy, co nám píšou, a řekněte nám teda, co za ty tři měsíce? Jak to zlepšíte, vylepšíte? Že odpovíte na všechny ty otázky, které tady ve veřejném prostoru padají?

Děkuji.