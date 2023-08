Kukol (KSČM): Pokračování ve stopách mccarthismu?

reklama

Česká vláda "demokratické žumpy" a pětikoalice premiéra Petra Fialy (ODS), se snaží dostat se do čela levného a až směšného antirusismu a antikomunismu, kdy se i pan prezident pokouší jít ve stopách zločinců z Wall Street, kteří během války a v poválečném období, během 40. a 50. let minulého století rozpoutali hanebný antirusismus a antikomunismus v poměrně brutální podobě, který se podobal praktikám nacistického Německa. Místo řešení současných problému, kterých je mnoho se vláda a prezident zabývají absolutním primitivismem. Žijeme v době, kdy lidé padají do chudoby, kdy mají občané strach o jistoty, které se tiše ztrácejí panuje strach s toho co bude zítra, místo toho, aby se řešily tyhle podstatné věci a životy občanů, tak vláda pojede stejně jako USA a celá západní Evropa ve 40. a 50. letech minulého století v kolejích mccarthismu. Vláda a i prezident se snaží pomocí různých licitací a lehké propagandy, pod taktovkou svých šéfů, vykreslovat Čínskou lidovou republiku a i Rusko, že to jsou státy, které nejsou ochotny jednat o mírů, lžou nám a i sami sobě. Těmito lacinými postoji se snaží zamaskovat vlastní chyby a viny za devastaci naší země! Nic jiného v tom není, dnes těmto primitivům stačí jen směšný antikomunismus a antirusismus, aby byli drženi u svých pronajatých koryt, nic více umět nemusí! Takový je stav, který je nutné změnit! Nový hon na čarodějnice v duchu mccarthismu neustále probíhá!

Převzato z profilu politika.

Albert Kukol KSČM



