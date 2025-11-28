Kulhánek (STAN): Špatná dostupnost bydlení není problém jen Česka, ale celé Evropy

Špatná dostupnost bydlení není problém jenom Česka, ale celé Evropy. Jsem rád, že ve snaze najít řešení je v tom Evropská investiční banka (EIB) s námi. Její ředitel
Investiční podpory bydlení Gunnar Muent mě o tom ujistil minulý týden na pražském summitu k financování dostupného bydlení.
Teď EIB přichází i s konkrétními kroky. Od příštího roku opět zvýší objem finančních prostředků, které poskytne na realizaci projektů dostupného bydlení. Letos to bylo asi 72 miliard korun. Zvýší se taky podíl nákladů, které žadatelům pokryje podpora banky – v některých případech to bude až 75 %.
V Česku jsme připraveni a stojíme na značkách. V programu Dostupné nájemní bydlení jsou projekty za 20 miliard korun, naše regionální centra podpory investic pak evidují dalších téměř sedm stovek připravených projektů dostupného bydlení. Pokud by se všechny uskutečnily, vzniklo by přes 13 tisíc nových bytů. Co zatím chybí, je dostatek peněz.
Tyto byty by stály více než 40 miliard. Bude-li bydlení prioritou i pro příští vládu, věřím, že brzy začne s jejich realizací.
