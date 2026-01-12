Kupka (ODS): Babiš smetl ze stolu projekt gigafactory v Karviné

Andrej Babiš bez jakýchkoli skrupulí smetl ze stolu projekt gigafactory v Karviné.
Je to špatná zpráva nejen pro rozvoj Moravskoslezského kraje, ale pro celou Českou republiku. Právě taková výrobna baterií mohla podpořit moderní průmysl, technologický pokrok i tvorbu pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou.
Namísto toho, aby s lidmi jednal, hledal řešení a vyjednal nejlepší možnou podobu projektu pro obyvatele i region, vše jednoduše zahodil — spolu s tím i tisíce dobře placených pracovních míst a perspektivu dalšího rozvoje Karvinska i celého Moravskoslezského kraje.
Co je nejhorší, nevadí to ani krajskému politickému vedení. Absolutní ticho. Přitom stačilo jediné: mluvit s lidmi, hledat kompromisy a dojít k řešení, které by bylo přijatelné pro všechny. Kdybych stejným způsobem postupoval v roli ministra dopravy, nikdy by se nepohnul Pražský okruh ani řada dalších důležitých staveb. Výsledek by byl nula.
K tomu ještě premiér přidal trapnou obranu útokem na tiskové konferenci po jednání vlády. Je to ale jednoduché: Samsung zájem neztratil — jen ho posouvá. A je na ČR, aby pro takovou investici připravila základní podmínky. To teď Andrej Babiš vzdal. A k tomu přišel s kouřovou clonou: že prý se v předchozích letech nepodařilo zajistit žádné zahraniční investice? A co Onsemi (více než 46 mld. Kč), Panasonic, Bosch, Toyota a další?
Je to ve skutečnosti jednoduché: buď politici hnutí ANO chtějí úspěšné a moderní Česko, nebo upřednostňují své politické zájmy a všechno ostatní je na vedlejší koleji. A je úplně jedno, jak u toho křičí!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.