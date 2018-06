Kupka (ODS): Byrokratická zátěž se za vlády ANO a ČSSD zvýšila o 13 procent

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády,

já bych také rád reagoval krátce na pana poslance Bláhu. On tady hřímal, jak za všechno můžou ty tradiční politické strany, tak já bych ho rád upozornil vaším prostřednictvím na jasná fakta. Byrokratická zátěž pro podnikatele se za uplynulých 5 let, tedy za období vlády hnutí ANO a sociální demokracie zvýšila o 13 %. V okamžiku, kdy jste tady vyjmenoval, co všechno podnikatel musí udělat, tak to znamená, že jste poměrně významně přispěli k tomu, že se v Čechách podniká obtížněji a že podnikatelé musejí vynaložit mnohem víc času na to, aby vyplnili všechna možná hlášení a vypořádali se s byrokratickou zátěží.

Teď je na stole konkrétní návrh, jak byrokracii a zbytečnou zátěž zjednodušit. Jednoduchý přístup, praktický a myslím, že pro podnikatele na prvním místě vítaný, je prostě takovou příležitost využít. Navíc v situaci, kdy je to změna správná, kvalitní a znamená okamžitou možnost opravdu podnikatelům ulevit.

Děkuji za pozornost.

