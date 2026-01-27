Kupka (ODS): Nezodpovědný krok, který zatíží budoucí generace

A to v době, kdy se očekává hospodářský růst 2,4 %, nízká nezaměstnanost i inflace. „To, co dnes vláda představila, je dluhový sešup a nezodpovědný krok, který zatíží především budoucí generace. Tento schodek se nevyhnutelně promítne do růstu dluhu i nákladů na jeho obsluhu. Naprosto nejzávažnější je ale snížení výdajů na obranu – v době jedné z nejhorších bezpečnostních situací v moderní historii. To je vrchol rozpočtové nezodpovědnosti. Alena Schillerová mluvila o rozpočtovém letadle, to její se ale ještě ani neodlepilo od země a už se topí v dluzích,“ přiblížil na tiskové konferenci předseda občanských demokratů Martin Kupka.
„Zprávy o navýšení schodku nejsou pozitivní, ale bohužel nepřekvapují. Kapela, která hrála falešně už před lety, nezačne po pauze zázračně ladit. Vracíme se k rekordním deficitům veřejných financí. Dříve se Alena Schillerová vymlouvala na covid, dnes – v době ekonomického růstu a nízké nezaměstnanosti – pokračuje v nezodpovědném zadlužování,“ řekl Jan Skopeček, místopředseda Poslanecké sněmovny.
Podle Jiřího Havránka je třeba získat především jasná data: „Pro nás bude klíčové získat kompletní data k návrhu rozpočtu, protože z dnešních výstupů vlády se o skutečných změnách prakticky nic nedozvídáme. Nevíme, kde a jak dochází k jednotlivým úpravám. Od ministryně Schillerové budeme chtít jasnou odpověď, proč vláda navrhuje takto enormní schodek.“
Občanští demokraté považují návrh rozpočtu za rozpočtově nezodpovědný, nebezpečný pro bezpečnost země i dlouhodobou stabilitu veřejných financí a za jasný návrat k praktikám z dob vlády Andreje Babiše.
