Kupka (ODS): Projednávání zákonů brání jen skandál Petra Macinky

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.
Tak včera jeden lex korouhvička prošel, který krásně ukázal, jak se mění názor hnutí ANO na služební zákon, kdy nejprve se hnutí ANO snažilo zakonzervovat, co jenom šlo. A teď, když konečně pochopilo, že pro fungování státní správy některé prvky, které to přiblíží flexibilnějšímu právnímu obvyklému řádu, obvyklému poměru pracovnímu, tak bude dobře.
Další lex korouhvička - jednací řád - nás možná dnes čeká. Ale znovu příklad toho, co nešlo v předchozím období, protože to pro ANO nebylo výhodné, tak to teď v podobě, na které na druhou stranu jistá shoda byla, se snaží protlačit. Jenom ale obraz toho, jak fouká vítr a jak to hnutí ANO vyhovuje.
Co nás čeká dnes? Stavební zákon, kde my jsme v mnoha ohledech už v tom předchozím období přinesli konkrétní pozitivní změny ke zrychlení procesu. A tady znovu říkám, že v prvcích, které budou znamenat rozumné urychlení všech těch procesů, tak budeme nepochybně i spolu s vládní koalicí navrhovat urychlovací prvky, protože to Česká republika nepochybně potřebuje. Zároveň ale pochopitelně budeme bránit tomu, aby se s vaničkou vylilo i dítě a aby došlo ve výsledku k tomu, že se povolování staveb v České republice zastaví.
Poslední věc se už netýká toho, co nás asi čeká, nebo čím jsme prošli, ale týká se toho, co nás bude čekat v příštím týdnu. A dovolím si už na dnešní schůzi jeden bod navrhnout. A protože se ve sdělovacích prostředcích objevily informace o tom, že ministr Petr Macinka má příští týden, kdy zároveň předseda Poslanecké sněmovny svolal jednání o nedůvěře vládě, odcestovat do Spojených států amerických, a zatím jsme neslyšeli, že by tu cestu odvolal, tak bych rád, abychom dnes na program zařadili nový bod, který se bude jmenovat: "Účast ministra zahraničních věcí Petra Macinky na jednání o nedůvěře vládě České republiky."
Nejprve jsme slyšeli od pana premiéra, že jsou slova a esemesky Petra Macinky nešťastné, ale vzápětí, a to včera už novináři dostali komentář, že spolupráce s Petrem Macinkou je doslova výborná. Nevíme, jestli byla výborná při přípravě těch esemesek, ve kterých Petr Macinka vyhrožuje prezidentovi a co je nejhorší, říká, že je připraven škodit jeho jménu v zahraničí. Věc nevídaná doposud v historii České republiky, že by člen vlády vyhrožoval poškozováním jména hlavy státu při jednání s našimi zahraničními partnery. Tohle je za mě jeden z nejvážnějších bodů, které z těch esemesek vyplývají.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
A já jsem bohužel neslyšel přes veškeré rozumné výzvy, aby premiér řekl, tohle není moje řeč, tohle není můj ministr zahraničních věcí a já navrhnu jeho odvolání, protože s tím se nemůžu ztotožnit. Když na druhou stranu vládní koalice má plná ústa řečí o tom, jak prospívá lidem v České republice, jak se snaží dělat ty dobré věci pro lidi, no tak jediný, kdo reálně brání posunu projednávání zákonů, je bohužel jenom vládní koalice skandálem Petra Macinky.
To je ta pravá příčina, nic jiného, to je problém, který vyvolal právě on a který vyvolaly jeho výhrůžné esemesky. Tedy, prosím v tomto směru žádám jasné zařazení bodu, který by zpátky uvedl na pravou míru to, co všichni čekáme, že při důležitém jednání o nedůvěře vládě tady ten, jehož se to týká, na prvním místě, to znamená ministr Petr Macinka, že tady bude a nedá najevo to, co jsme zažili při jeho tiskové konferenci, totální projev arogance, opovrhování všem, výsměch všemu a těm, kteří s ním třeba nesouhlasí.
Tak předpokládám, že vládní koalice v tomto nebude tak zatvrzelá, jak se doposud ukazovalo a dá najevo, že elementární principy teda popřít úplně nechce. A to, že při projednávání nedůvěry vládě bude ten, který reálně vyvolal tuhle krizi, který reálně naboural důvěru nejenom Poslanecké sněmovny nebo přinejmenším její části, ale že naboural důvěru lidí v České republice v to, že držíme opravdu rozumnou standardní demokratickou politiku, takže se toho zúčastní.
Tak prosím doplnění na dnešní pořad schůze jednání o účasti ministra zahraničí Petra Macinky na jednání o nedůvěře vládě České republiky v příštím týdnu.
Děkuji za pozornost.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.