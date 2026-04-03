Kupka (ODS): Slovník estébáckých papalášů, povýšenosti a lidské malosti

„Vyřešil ho.“
Slovník estébáckých papalášů, povýšenosti a lidské malosti — to je Ota Klempíř v celé nahotě.
Tenhle styl uvažování patří do minulosti, ne do demokratické společnosti. A pokud si někdo myslí, že podobnými výhrůžkami umlčí Martina Martin Baxa nebo kohokoli z nás, hluboce se mýlí.
Nenecháme se zastrašit.
Naopak — o to důrazněji budeme bránit svobodnou a nezávislou kulturu jako jeden ze základních pilířů demokracie.
Útok na Martina Baxu není osobní. Je to vzkaz všem: kdo nebude držet krok, bude „vyřešen“.
Přesně takhle začíná normalizace poměrů, kde místo argumentů nastupuje tlak, zastrašování a mocenská arogance.
My na tohle nepřistoupíme.
Nenecháme si vzít svobodu slova ani nezávislou kulturu — právě proto, že víme, jak rychle se může vytratit, když se podobné praktiky začnou tolerovat.
A pokud si dnešní mocipáni myslí, že si tímhle budují respekt, tak se pletou. Ukazují jen svou slabost a ubohost.
