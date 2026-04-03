Kupka (ODS): Slovník estébáckých papalášů, povýšenosti a lidské malosti

04.04.2026 22:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odvolání Martina Baxy (ODS) ze správní rady Pražského jara ministrem kultury Oto Klempířem.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový premiér ODS Martin Kupka

„Vyřešil ho.“

Slovník estébáckých papalášů, povýšenosti a lidské malosti — to je Ota Klempíř v celé nahotě.

Tenhle styl uvažování patří do minulosti, ne do demokratické společnosti. A pokud si někdo myslí, že podobnými výhrůžkami umlčí Martina Martin Baxa nebo kohokoli z nás, hluboce se mýlí.

Nenecháme se zastrašit.

Naopak — o to důrazněji budeme bránit svobodnou a nezávislou kulturu jako jeden ze základních pilířů demokracie.

Útok na Martina Baxu není osobní. Je to vzkaz všem: kdo nebude držet krok, bude „vyřešen“.

Přesně takhle začíná normalizace poměrů, kde místo argumentů nastupuje tlak, zastrašování a mocenská arogance.

My na tohle nepřistoupíme.

Nenecháme si vzít svobodu slova ani nezávislou kulturu — právě proto, že víme, jak rychle se může vytratit, když se podobné praktiky začnou tolerovat.

A pokud si dnešní mocipáni myslí, že si tímhle budují respekt, tak se pletou. Ukazují jen svou slabost a ubohost.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke snížení spotřební daně za pohonné hmoty.