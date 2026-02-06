Rázga (ANO): Méně papírů, víc bezpečí, konec ručního přepisování

09.02.2026 7:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k byrokracii při vyřizování dokladů.

Rázga (ANO): Méně papírů, víc bezpečí, konec ručního přepisování
Foto: Facebook Barbory Rázga
Popisek: Barbora Rázga, poslankyně hnutí ANO

Víza a pasy: méně papírů, víc bezpečí, konec ručního přepisování.

Národní kontrolní úřad popsal realitu, kterou lidé na úřadech i na ambasádách znají až moc dobře: systémy nejsou propojené, data se ručně přepisují opakovaně, někde se dokonce posílají spisy kurýrem.

A přitom už se utrácelo: jen přechod na nový systém pro cestovní doklady stál skoro 127 milionů, ale v době, kdy měl být kompletně spuštěný, běžel jen na 12 z 86 úřadů.

Roční náklady pak podle NKÚ vyskočily až na téměř 26 milionů.

Nová vláda to bere jako prioritu:

  • propojit systémy MZV a MV (jednou zadat, všude použít)
  • nastavit jasné řízení a termíny – žádné “někdy”
  • omezit závislost na jednom dodavateli a otevřít soutěž, aby stát nepřeplácel
  • připravit ČR na evropský trend: digitální víza (EU už schválila pravidla pro digitalizaci schengenských víz a jednotnou platformu)
  • a postupně i na digitální cestovní doklady (EU řeší digitální „travel credential“ – dobrovolně a bezpečně)

Digitalizace má lidem šetřit čas, státu peníze a současně zvyšovat bezpečnost. Teď to konečně dotáhneme do praxe.

Mgr. Barbora Rázga

  • ANO 2011
  • poslankyně
