Kyselová Košková (Přísaha): Senátor - nositel moudra?

Původní senát byl jednou z hlavních politických institucí římské republiky, tzv. římský senát, kde rozhodovací pravomoc patřila starším, zkušeným, vzdělaným a rozvážným mužům. I když se postupně podoby a funkce senátu rozšířily po celém světě a v novodobí (a správně) dostaly příležitost být členkami senátů po celém světě i ženy, základní charakteristikou senátu stále zůstává, že by ho měli tvořit zralé, rozvážné a vzdělané osoby – nositelé moudrosti a vysoké znalostní i charakterové úrovně v řešení různých vážných a klíčových problémů zemí.

Anketa Vážíte si politické zkušenosti a moudrosti Miroslavy Němcové? Ano 1% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 1108 lidí

Už nejednou mě nechaly na pochybách o výše uvedených parametrech senátorů v ČR jejich různá vyjádření nebo skutky. Ale myslím, že včerejší den byl v tomto ohledu zlomový a paní senátorka Miroslava Němcová předčila všechna moje očekávání.

To, co jsme měli možnost vidět v politickém diskusním pořadu naší veřejnoprávní televize, na první pohled vypadalo jako záběry z mateřské školky, kde se děti prostě názorově neshodly a jedna z účastníc hádky dala jasně najevo svůj odpor tím, že za sebe hodila knížku. Za takové chování by za minulého režimu zmiňovaná osůbka asi dostala od paní učitelky po ruce a šla by si sednout do kouta, aby nad sebou mohla přemýšlet.

V naší novodobé společnosti tato osůbka od nás za to dostává krásný senátorský plat a další finanční příspěvky, a nakolik se řadí do kategorie demokratů, je dost možné, že bude zvolena znovu pro další funkční období, protože v neděli nás přesvědčila, že je skutečně demokratická a respektuje i odlišné názory jiných politiků.

Zdroje:

Senát – Wikipedie

18. května 13:05 - Otázky Václava Moravce | Česká televize

Miroslava Němcová – Wikipedie (obrázek - oficiální portrét)

Ing. Mgr. et Mgr. Ivana Kyselová Košková, Ph.D., LL.M., MBA, MSc. PŘÍSAHA



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kyselová Košková (Přísaha): Máme právo na informace od EK, rozhodl Soudní dvůr EU Šlachta (Přísaha): Soudci se bojí soudit kauzu Dozimetr Šlachta (Přísaha): Děsí mě, jak stát zanedbává boj proti drogám Bartůšek (Přísaha): Belgická policie zasahovala i v Evropském parlamentu