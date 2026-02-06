Dostál (Stačilo!): Proč nesmí prof. Drulák mluvit o změně režimu, ale eurofederalisté mohou?

Proč nesmí prof.Drulák mluvit o změně režimu, ale eurofederalisté mohou?
Federalizace EU by BYLA změna režimu, větší než 1989 či 1948, neboť ty zasahovaly "jen" způsob vládnutí v republice, nikoliv však státní svrchovanost samotnou. A nelze mít současně státní svrchovanost ČR a evropskou federaci - to je zjevný protimluv. Stejně jako nelze současně koláč mít a sníst ho, nelze svrchovanost současně mít a přenést ji na federovanou EU.
To neznamená, že by o federalizaci EU měla být zakázána diskuse. Ale žádný ze zvolených politiků, kteří přísahali na Ústavu ČR (včetně jejího čl. 1 o svrchovanosti) nejsou oprávněni pro federalizaci hlasovat, ani ji ze své pozice propagovat - leda jako soukromé osoby. Odhlasovat federalizaci by nešlo ani ústavní většinou Parlamentu, ani jakoukoliv jinou většinou - ústavní činitelé by popřeli svůj slib na Ústavu, a tím i technicky vzato zdroj své moci, která právě z Ústavy vychází. Takový úkon by byl podobně absurdní jako snaha štěněte v košíku zvednout se za jeho rukojeť a někam se odnést...
Změnu režimu jménem federalizace EU by bylo možno provést jedině "revolučním způsobem" - vůlí všeho lidu. Tak, jako jsme v roce 1918 odmítli císaře i habsburské soustátí a vyhlásili republiku, by musel lid odmítnout Ústavu svrchovanou republiku a nahradit ji evropskou federací jako novým zdrojem moci.
PS: Nejsem příznivcem toho, aby se něco takového stalo - ale i pouhá debata o tom by měla být aspoň trochu kvalifikovaná. Navrhovat pro 450-milionovou federaci řešení převzatá z časů Athén či Sparty, celku lidnatého asi tak (perioiky a heilóty nepočítaje), jako menší okresní město.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.