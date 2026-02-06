Dostál (Stačilo!): Proč nesmí prof. Drulák mluvit o změně režimu, ale eurofederalisté mohou?

07.02.2026 14:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k otevřenosti diskuze.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ondřej Dostál

Proč nesmí prof.Drulák mluvit o změně režimu, ale eurofederalisté mohou?

Federalizace EU by BYLA změna režimu, větší než 1989 či 1948, neboť ty zasahovaly "jen" způsob vládnutí v republice, nikoliv však státní svrchovanost samotnou. A nelze mít současně státní svrchovanost ČR a evropskou federaci - to je zjevný protimluv. Stejně jako nelze současně koláč mít a sníst ho, nelze svrchovanost současně mít a přenést ji na federovanou EU.

To neznamená, že by o federalizaci EU měla být zakázána diskuse. Ale žádný ze zvolených politiků, kteří přísahali na Ústavu ČR (včetně jejího čl. 1 o svrchovanosti) nejsou oprávněni pro federalizaci hlasovat, ani ji ze své pozice propagovat - leda jako soukromé osoby.  Odhlasovat federalizaci by nešlo ani ústavní většinou Parlamentu, ani jakoukoliv jinou většinou - ústavní činitelé by popřeli svůj slib na Ústavu, a tím i technicky vzato zdroj své moci, která právě z Ústavy vychází. Takový úkon by byl podobně absurdní jako snaha štěněte v košíku zvednout se za jeho rukojeť a někam se odnést...

Změnu režimu jménem federalizace EU by bylo možno provést jedině "revolučním způsobem" - vůlí všeho lidu. Tak, jako jsme v roce 1918 odmítli císaře i habsburské soustátí a vyhlásili republiku, by musel lid odmítnout Ústavu svrchovanou republiku a nahradit ji evropskou federací jako novým zdrojem moci.

PS: Nejsem příznivcem toho, aby se něco takového stalo - ale i pouhá debata o tom by měla být aspoň trochu kvalifikovaná. Navrhovat pro 450-milionovou federaci řešení převzatá z časů Athén či Sparty, celku lidnatého asi tak (perioiky a heilóty nepočítaje), jako menší okresní město.  

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  BPP
  europoslanec
