Zálom (Svobodní): Macinka je velice špatný stratég

Takže jak to tak vypadá, lapálie kolem Filipa Turka jsou vyřešené a tečku za tím vším udělal premiér Babiš, který akceptoval jako fakt, že soudruh prezident zkrátka Turka nikdy ministrem nejmenuje. A celé to podtrhl vyjádřením, že otázky zahraniční politiky bude nadále s Hradem projednávat sám, čímž odsunul ministra Macinku na druhou kolej.
Jestliže tedy ministr Macinka hrál nějakou promyšlenou taktickou hru, očividně mu nevyšla. Všem je jasné, že to poslední, co mu zbývá, tedy vyhrožovat odchodem z koalice, je něco, co rozhodně neudělá. I když si můžeme představit, že právě to by si možná hradní klika přála a Motoristy by mohl nahradit třeba STAN. Proč ne. Premiérovi je to nepochybně jedno, vzhledem k tomu, že ANO je catch all party, je schopný se domluvit s kýmkoliv a stejně tak někdo, kdo by Motoristy nahradil, sobě i svým voličům zdůvodní, proč je takový krok "ten správný".
Macinka je velice špatný stratég. Nepočítal s tím, jaký má soudruh prezident za sebou propagandistický aparát. Pokus o ukázku "extrémní formy kohabitace" ztroskotala na tom, že Hrad je schopen zaplnit dvě velká pražská náměstí a cítí se na Letnou. Motoristé tomu nejsou schopni konkurovat. A na čem to celé pavlovci staví? Na vytvořeném zdání, na vytvořeném dojmu, jak to ostatně soudruh prezident sám předeslal: nejde o to, co snad Filip Turek psal nebo jak se choval, tedy o to, jaká je realita, nýbrž o to, jak se to veřejnosti nebo její části schopné zaplnit Letnou jeví. A jak se jim to má jevit, to mají v rukou pavlovci. Eskalovat spor o Filipa Turka nemá smysl. Tohle už nejde vyhrát. Je možné, že na vině nejsou Macinkovy chabé strategické schopnosti (které se dosud jevily být mnohem mnohem lepší), ale prostě sklon chovat se impulsivně a bombardovat lidi v noci ostrými esemeskami. Na věci to ale vlastně nic nemění.
Mimochodem, komentátoři Echa tvrdí, že Pavel nemá uzpůsobení k tomu být vůdcem opozice. To ale přece není podstatné. Prezidenta Pavla vytvořil a jako dr. Frankenstein zkonstruoval Petr Kolář. A ten také tuto vytvořenou bytost uzpůsobí k tomu být vůdcem opozice. A ta, protože skutečný vůdce jí chybí, to samozřejmě uvítá. Tohle prostě Macinka nikdy nemůže vyhrát, netahá ani za kratší konec provazu, ve své pravé podstatě netahá vůbec za nic. I kdyby Motoristé byli na podporu Filipa Turka a vlastně na podporu respektu k Ústavě schopni zaplnit náměstí (jako že nejsou), byla by to v podstatě jakási občanská studená válka, kdy tábory příznivců dvou politických funkcí proti sobě demonstrují a běžnou politickou cestou to není síla a ani vůle řešit. A má snad tohle definovat politiku pro další tři a půl roku?
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.