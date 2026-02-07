Ruský plyn „bez ruského původu“? Ševčík odkryl „hru pro blbečky“

„Jen fakt nechápu, jak jsme mohli prohrát volby a pustit ke kormidlu tuhle svoloč,“ napsala na sociální sítě poslankyně Eva Decroix (ODS) po návratu z demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla. Vy chápete, jak opozice mohla prohrát volby?
Samozřejmě chápu, proč současná opozice mohla prohrát volby. Byli to váleční štváči. Byli to lidé, kteří neměli na prvním místě české, moravské a slezské domácnosti, ale zajímalo je více to, co za peníze českých daňových poplatníků zaplatí korupčníkům na Ukrajině. Byli to lidé, kteří jsou spojeni s největšími korupčními aférami po vzniku České republiky. Ať už je to bitcoinová aféra, ať už je to dozimetrická aféra. Můžeme k tomu přidat i to, co se děje s dopravou v Praze pod gescí pirátů. A můžeme přidat i například takzvanou digitalizaci, kdy se možná po prošetření toho, jak digitalizace stavebního řízení probíhala, zjistí, že v tom byly opět zájmové skupiny spojené s korupčními aktivitami.
Paní Decroix se bohužel hluboce mýlí a ona ten omyl i uznala, protože se za to, jak nazvala současnou vládní koalici, nakonec omluvila. Pravděpodobně přišla na to, že její výraz spíše svědčí tomu, kdo od té vládní moci odešel. A je samozřejmě jasné, že voliči se rozhodli na základě i svých osobních zkušeností. Kdo používá zdravý selský rozum, tak nemohl volit jinak.
Premiér Andrej Babiš otevřel na evropské úrovni téma emisních povolenek. V dopise politikům EU vyzval k odkladu ETS2. Po EU žádá pragmatický přístup k zelené transformaci a kritizuje ceny povolenek. Je tohle zásadní téma pro následující měsíce?
Ano, Green Deal a ETS2 jsou zásadními problémy současných ekonomických vztahů v rámci Evropské unie a je to věc, která nejvíc postihne právě nejprůmyslovější země, mezi které Česká republika patří. Green Deal se ukazuje jako podvod století, který byl vypracován a sponzorován mnohými neziskovými organizacemi. Na jeho prosazování, propagaci a oblbování zdravě myslících lidí byly vynaloženy miliardy eur.
Kdo je vinen současnou situací?
Kdo je vinen současnou situací?
Začínají se objevovat nové studie, které dokazují, že mnohdy takzvaně „vědecky“ podložené náležitosti pro zavedení Green Dealu byly zfalšovány a byly placeny z neziskových organizací, aby takzvaní „vědci“ o nich psali tak, jak bylo požadováno z politických a finančních kruhů. Takže snaha o jejich odložení a zrušení je chvályhodná. Lepší by bylo ETS2 i Green Deal zrušit úplně. Nicméně si myslím, že odpovědnost by měla být ještě daleko silnější a měli by být pohnáni k zodpovědnosti hlavně lidé, kteří tyto nesmysly prosazovali, zavedli a teď ještě propagují. Jsou mezi nimi i mnozí europoslanci za Českou republiku v současném eurosajuzovém politbyru a v eurosajuzovém parlamentu.
Cena plynu roste; zima ještě neodešla, ale české zásoby klesly pod 40 % kapacity. Co budeme dělat, až dojde k úplnému ukončení odběru ruského plynu v celé EU?
Je zřejmé, že s tím, jak probíhá letošní zima, může dojít ještě k dalšímu růstu ceny plynu. Je naprosto iluzorní myslet si, že už v rámci celé Evropské unie neodebíráme ruský plyn. Je to jenom hra pro „blbečky“, kteří tomu nerozumí, protože část ruského plynu se zkapalňuje, ať už na mořských stanicích, nebo mimo Rusko, případně i mimo Evropskou unii a mimo známé lokality, a prodává se jako plyn s jiným původem, ale je to ruský plyn. Koneckonců o tom hovoří i to, že nedochází k nějakým rapidním propadům příjmu z prodeje plynu v samotném Rusku. Na ruský plyn je navázáno nejen Maďarsko, Slovensko, ale mimo jiné i Rakousko.
V současné době máme nejnižší zásoby v zásobnicích. Nemusí to být tragédie, ale pokud by zima pokračovala stejným způsobem, jako v současné době, až do konce března, tak bychom se mohli dostat na kritickou hranici zásob v našich zásobnicích. A v žádném případě nelze očekávat pomoc například od Německa, přes které teď vedou trubky k nám i z těch stanic, kde se plyn zkapalňuje. Mohli bychom očekávat stejnou reakci Německa, jako tomu bylo za covidu v případě dodávek zboží, které bylo nutné pro řešení covidového šílenství. Ruský plyn bude proudit na evropské trhy i nadále, byť nebude udáván jeho ruský původ.
EU a Británie jednají o obnovení celní unie. V kuloárech se hovoří o „ukončení brexitu“. Je možné, že by Londýn měl výhody EU bez členství v EU. Byl by to životaschopný model i pro Česko?
Samozřejmě, že je to životaschopný model. Ukazuje se, že je to jen ze strany „eurosajuzu a jeho politbyra“ vždycky překážka v tom, aby mohly být nastaveny daleko lepší podmínky pro obchod. Aby se konečně dalo hovořit o tom, že se vybudoval vnitřní trh Evropské unie. Ano, je to možné realizovat obdobně, jak se to realizuje se zeměmi ESVO. Samozřejmě do toho patří například Švýcarsko, dal by se použít i model Norska a Islandu.
Osobně jsem byl vždy pro to, abychom nevstupovali do Evropské unie, která byla již v roce 2001, kdy se o tom rozhodovalo, zbyrokratizovanou, socializující, regulovanou ekonomikou – a prosazuje tyto procesy i nadále.
Model by mohl být takový, jaký se teď připravuje, sice zákulisně, ne zatím oficiálně, a to mezi zeměmi EU a Velkou Británií – a platily by všechny obchodní výhody, které jsou v současné době, ale nemuseli bychom poslouchat eurosajuzové regulační a legislativní zbytečnosti.
Takže ano, než se Evropská unie rozpadne, je možné jít tímto směrem. A tudíž je i životaschopný projekt vystoupení z Evropské unie na základě rozhodnutí občanů České republiky v rámci referenda.
Jihočeský hejtman Martin Kuba představil nové hnutí Naše Česko. Do hnutí se přidali i senátoři Fiala a Sýkora, zvolení za ODS. Kubovo hnutí se nevymezuje proti Babišovi tak ostře jako občanští demokraté. Je možné, že tato nová strana nahradí ODS a přitáhne její zklamané voliče?
V této záležitosti bych byl velmi opatrný, protože pan Martin Kuba je především představitelem regionální politiky, má ovládnutý Jihočeský kraj, a ono vybudovat stranu na celostátní úrovni není vůbec jednoduchá záležitost ani organizačně a hlavně ani ekonomicky. Nemyslím si, že to půjde „ráz na ráz“ a že v příštích volbách se stane subjektem, který by mohl nahradit ODS.
Samozřejmě, protože pan Martin Kuba představuje politika relativně racionálně smýšlejícího a uvažujícího ve prospěch svých občanů v Jihočeském kraji, tak předpokládám, že bude takhle jednat i ve prospěch moravských, slezských a českých domácností a českých firem. To znamená, že může přetáhnout část politického spektra, které je orientováno středově až pravicově. Může to znamenat oslabení ODS, ale zároveň v případě, že půjde TOP 09 příště samostatně do voleb, to může znamenat alternativu pro voliče TOP 09. A TOP 09 bude po zásluze zlikvidována.
Podobným způsobem mohou přistupovat k nově vzniklé politické straně i voliči spektra KDU-ČSL, takže i tato strana je potenciálně připravená konečně na odpis. Škoda je jen některých málo politiků, jako je pan Jiří Čunek nebo pan Pavel Svoboda. Může to částečně působit i na voliče jiných politických subjektů, které se do Poslanecké sněmovny nedostaly.
Bude však záležet na trpělivosti, odvaze, organizačních schopnostech a finančním zabezpečení tohoto nového hnutí Naše Česko.
