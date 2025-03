Lachnit (ANO): Výběr z „fasciklů“ Ladislava Hojného v Galerii Prádelna

Fascikly vznikají dle Hojného jako náhrada výstav, neboť ceny výstavních prostorů náramně vzrostly. Před koncem tisíciletí zkouší tzv. dopisní výstavy (1993 - 2004), které evokují jednu důležitou fázi cyklů jeho tvorby – psaní obrázkových dopisů přátelům. Ve svém, jak jej sám nazývá, 1. penzijním programu - Výlety do malých a nejmenších obcí Středočeského kraje - zachycuje každý rok jeden okres a pořádá jednu výstavu. Na závěr desetiletého putování uspořádává fascikl Nr.9 s kresbami a textem na 110 stránkách. Tematicky sice zůstává na venkově, ale inklinuje více k přírodě - stromy ze zastávek ČD, 399 pařezových podobenství z 63 lesů … Roste počet rozličných výstav a také fasciklů, obojí se blíží šedesátce, do které se počítají i ročenky od roku 2019. Další fascikly má připravené, leč zatím nevytištěné. Stárnutí bohužel přináší i nemoce a tak z plánovaných motivací (za pomoci chodítka) hodlá uskutečnit album obdivných motivů kreslených na A4.

Ladislav Hojný, jenž se sám označuje za vlastivědného vycházkáře ve výslužbě, svou nekonečnou invencí zasahuje do všech fází jedinečné lidské existence zvané život.

K tomu mu slouží především zajímavé a krásné motivy české krajiny zahlcené ručně či strojově psanými texty. Dbá samozřejmě na výsledný výtvarný charakter nezvyklého díla, které svým osobitým způsobem propojuje vlastivědné poznání s uměním.

Svůj profesní život rozdělil na rub a líc. Rub znamená typografii a grafické úpravy periodik. Bylo to jeho hlavní živobytí a tato profese trvala skoro 40 let. Líc tvoří tzv. trojka - ilustrace, grafika, kresby. Po odchodu do předčasného důchodu prožívá nádherná léta jako „chodící, kreslící, píšící“ a plánuje ukončit vystavování v 85 letech.

O jeho osobitém vnímání světa a opravdové lásce k bytí, přesvědčuje v jeho tvorbě neustálé setkávání se s jedinečnou krajinou, zanikajícím malebným starým venkovským světem hojně doplněné osobitými, často humornými popisky, úvahami, názory, okouzlením, zklamáním, nadějí, radostí…..

Ladislav Hojný vystudoval v letech 1963 - 1969 užitou a propagační grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením profesorů Josefa Nováka a Antonína Strnadela. V letech 1969 - 1989 působil jako grafik v redakci časopisu Ahoj na sobotu, poté pracoval v různých periodikách a od roku 1993 do roku 2004 byl grafikem v redakci časopisu Ministerstva vnitra ČR Veřejná správa a současně kreslil drobné satirické kresby pro českou mutaci pánského časopisu Playboy. Získal zvláštní cenu v soutěži ČSN za grafickou úpravu časopisů, byl odměněn za ilustrace, za grafické listy (k 100. výročí ND), publikován v knížce Současná česká typografie. Od roku 2003 kreslí a píše Výlety do malých a nejmenších obcí Středočeského kraje, jimiž dokumentuje mizející venkov.