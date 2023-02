Lacina (STAN): Novela bere sněmovně šanci odvolat mediální rady jako celek

reklama

Děkuji za slovo. Přeji všem příjemné dopoledne. Já bych možná zase rád vrátil tu debatu zpátky na zem a bavil se o těch technických věcech, které tato novela přináší. Já si dovolím v tom svém předběžném příspěvku, protože jsem také řádně přihlášen do této debaty, jednak zareagovat na paní předsedkyni Schillerovou, prostřednictvím předsedající, a na její otázku, jak usilujeme o stabilitu médií veřejné služby. Jednoduše tím, že ta novela bere Poslanecké sněmovně šanci odvolat mediální rady jako celek, a to je ta nejdůležitější část, kterou přináší.

Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 8178 lidí

Já stále dokola v té veřejné debatě opakuji také argument, že to, co se tady dneska snažíme schválit, ocení až další generace, protože vlády, parlamenty, Poslanecké sněmovny i Senát budou měnit svoje složení, a ona skutečně tahle úprava míří ke stabilizaci a k větší nezávislosti médií veřejné služby. Mimochodem hlavně proto, že obě média veřejné služby významně odstiňuje od vlivu aktuální vlády, respektive její většiny v Poslanecké sněmovně. To je skutečně hlavní záměr, který tato úprava přináší.

Do té diskuse o těch číslech by se nechtěl pouštět. Ta osmnáctka podle mého názoru dává smysl ve všech ohledech. A kdyby tady přišel argument, který je platný, a ten já beru, že to prodraží fungování České televize o dva miliony korun, tak musím říct ovšem při sedmi miliardovém rozpočtu. A když se potom podíváte na jakýsi test proporcionality, kolik ty dva miliony v těch sedmi miliardách znamenají a jak významná změna, kterou dneska přinášíme a o kterou se pokoušela řada předešlých politiků i Poslaneckých sněmoven, tak samozřejmě to vychází velmi výrazně příznivě pro tu úpravu, kterou přinášíme v tom testu proporcionality, který srovnává jaksi tyhle dva fenomény.

Abych to řekl úplně srozumitelně, protože zatím to byla z mé strany taková technicistní debata, my se tady dostáváme do situace, že sněmovní kapři si mají vypustit svůj rybník a některým kaprům ve Sněmovně se to prostě nelíbí. Ale to my nejsme. My nejsme ti, kterým se to nelíbí. My se tady ocitáme v relativně historickém okamžiku a já pevně věřím, že tuhle věc dotáhneme, byť se té novele věnujeme v Poslanecké sněmovně už osm měsíců, což je tedy také argument na to, jak rychle to tlačíme tím procesem. Zatím děkuji za pozornost a těším se ještě na další výměnu názorů.

Mgr. Jan Lacina STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Lacina (STAN): Žádný parlament nebude volit většinu členů rad, ale jenom jejich menší část Lacina (STAN): Licoměrnost. To je slovo, které velmi dobře popisuje to, co se tady odehrává Lacina (STAN): Obrazně řečeno jsme vždycky na straně Davida proti Goliášovi Lacina (STAN): Vracíme se do hry. STAN posiluje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama