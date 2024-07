Lacina (STAN): Varovali nás - nedělejte to, uděláte si z veřejné televize televizi vládní

Děkuji pěkně. Já budu reagovat jenom na velmi úzkou část projevu pana poslance Havlíčka, protože on to vzal tak od Šumavy k Tatrám velmi komplexně, to by asi na to nevystačil čas. Já jenom dvě takové stručné poznámky. Jednak k těm investigativním pořadům, o kterých jste mluvil. Ony už nejsou v těch komerčních televizích, protože jsou drahé a ty komerční televize si tím způsobují spoustu potíží. Takže Na vlastní oči už neexistují, Fakta neexistují, už jsou jenom Reportéři v České televizi. Tam právě ta Česká televize hraje tu nezaměnitelnou roli. To je velmi důležitý detail.

Potom jsem ještě chtěl říci, že my se nenacházíme v žádném bodě zlomu, kdybychom ze dne na den museli definovat smysl (nesrozumitelné) veřejné služby. Ten smysl se definuje průběžně v těch třiceti letech jejich existence v tomto institucionálním nastavení, to znamená z první poloviny devadesátých let. Čili my teď nemusíme všechno redefinovat, stavět od začátku na konec. Je to prostě jenom tak, že ten poplatek, který pro Českou televizi v roce 2008 znamenal 135 korun, tak dneska znamená fakticky 57 korun, a my se tu situaci snažíme pouze narovnat do toho původního pořádku a stavu. Tak s dovolením tyto dvě zkušenosti.

A pak ještě ta třetí, jak jste říkal, že vy prosazujete ty poplatky, resp. financování ze státního rozpočtu a že to je trend, který teď funguje v Evropě.

No, kudy my vyjedeme s mediálním výborem nebo s kulturním výborem do Evropy - to bylo Španělsko, Itálie, Slovensko - tak nám říkají všichni novináři - nedělejte to, proboha, je to nevratný proces a uděláte si z veřejné televize televizi vládní. Je to obrovská chyba, které jsme se dopustili, nenásledujte tuto chybu. Tak promiňte za tuto poznámku, co jsem ještě chtěl učinit a už se k tomu dneska asi dál vyjadřovat nebudu. Díky.

