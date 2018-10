Lacko (ANO): Nové přístroje pomohou zlepšit kvalitu péče na urgentním příjmu motolské nemocnice

Urgentní příjem Fakultní nemocnice v Motole byl před třemi lety rozsáhle rekonstruován. Jejím hlavním účelem bylo, aby jeho kapacity stačily přílivu pacientů. Začátkem října se dočkal i nových přístrojů. „Jsem přesvědčený, že tyto přístroje pomůžou zajistit rychlejší diagnostiku a zároveň zrychlí a zkvalitní péči poskytnutou v rámci Lékařské pohotovostní služby. Jsem velice rád, že město mohlo pomoci alespoň tímto způsobem,“ říká radní pro oblast zdravotnictví a bydlení Radek Lacko.



Přístroje pomohou tisícům lidí, kteří se dostanou do péče nemocnice. „Za letošní prázdninové měsíce jsme ošetřili na lůžkové části Urgentu 5 217 lidí. To by bylo naprosto nemyslitelné bez odpovídající zdravotnické techniky. Popravdě řečeno již si ani neumíme představit, jak bychom mohli fungovat bez EKG, jehož záznam se prostřednictvím wi-fi přenáší do počítače a v témže okamžiku ho mohou naši lékaři zkonzultovat s kardiologem, který se zrovna o několik pater výše na koronární jednotce věnuje jinému pacientovi a nemůže tudíž hned běžet za námi,“ popisuje primářka urgentního příjmu dospělých ve Fakultní nemocnici v Motole Lenka Kozlíková

Ing. Radek Lacko ANO 2011



krajský radní Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



„Stejně tak přenosný ultrazvuk je nenahraditelný pomocník nejen při stanovování diagnózy hluboké žilní trombózy nebo vyloučení přítomnosti volné tekutiny v břiše při závažných úrazech, ale i při stanovovaní kinetiky srdečních oddílů při nejasném nálezu na EKG. Používání infuzní pumpy je zase velkým přínosem pro bezpečné podávání roztoků pacientovi,“ doplňuje Kozlíková.



Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice a jedno z největších v Evropě. Je rovněž hlavní výukovou základnou studentů 2. LF UK a sídlí zde i některá pracoviště 1. LF UK. FN Motol poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. Stavebně tvoří nemocnici dva propojené monobloky (dětská a dospělá část) a několik samostatných pavilonů. Ve FN Motol je ročně na 55 klinikách ošetřen více než jeden milion pacientů.

Psali jsme: Lacko (ANO): Na Černém Mostě postaví město osm nových bytových domů Lacko (ANO): Podpořil jsem Národní laktační centrum Lacko (ANO): Praha podpoří stavbu a rekonstrukci 115 bytů Lacko (ANO): Pražská záchranka otevírá 22. základnu, slouží zde specialisté na urgentní medicínu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV