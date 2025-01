Lang (ANO): Německo říká, že opět zavede kontroly na všech státních hranicích

Děkuju, pane předsedající. Tak já bych chtěl zařadit nový bod, který jsem nazval migrační pakt a jeho implementace, příprava bezpečnostních složek České republiky na jeho přijetí.

Co mě k tomu vede? Přichází za článku, v poslední době vychází o situaci v Německu, kde brzy se čekají parlamentní volby, a citoval bych "Německá CDU pod vedením svého kancléře, kandidáta Friedricha Merze, sestavila návrh takzvaného turbo-zákona v uvozovkách, který má radikálně změnit přístup Německa k migraci. Návrh, který má být předložen ve Spolkovém sněmu, zahrnuje přísná opatření proti nelegální migraci a rozšiřuje pravomoci německé policie. Tento krok je vnímán jako reakce na vzestup Alternative für Deutschland, která před volbami tlačí na tvrdší migrační politiku", píše deník Bild. Volby v Německu, jak víme všichni, se uskuteční přibližně za čtyři týdny.

A teď je tady citace další. "Už nestačí problém pouze popisovat, jak do současné doby prohlásil kandidát Merz na kancléře na určitém předvolebním shromáždění."

Podle informací CDU se návrh zákona stane stěžejním nástrojem pro zajištění reálných změn na rozdíl od dosavadních usnesení, která jsou často jen nějakou výzvou k potenciální akci. Návrh zahrnuje mimo jiné plošné odmítání všech migrantů na německých hranicích, pokud přicházejí z bezpečných zemí, a posílení pravomoci zajištění deportací. Podle aktuálního průzkumu tento plán podporuje víc jak 66 % německých občanů, kteří požadují okamžité a přísné kroky proti nelegální migraci. Merz, který čelil kritice za údajnou symbolickou politiku, zdůraznil, že návrh zákona je důkazem vážnosti jeho úmyslu, nestačí předkládat usnesení, je třeba přistoupit k legislativním změnám.

Bavorská CSU, která je partnerskou stranou CDU, sehrál klíčovou roli při přípravě tohoto legislativního návrhu. Bavorský premiér Markus Siegel a ministr vnitra Joachim Herrmann rovněž prosazují další zpřísnění, včasné omezení práva na azyl a zákaz odvolání u zamítnutí žádostí. Musíme zajistit, že osoby s dvojakým občanstvím, které se dopustí trestné činnosti, případně přijdou o německé pasy.

Proč to tady říkám? Já jsem interpeloval minulý týden pana ministra vnitra Rakušana, kdy dlouhodobě se neshodneme v této oblasti, vůbec toho přijatého migračního paktu, té problematiky, vlastně migrace jako takové. Já jsem k tomu reagoval na svém Facebooku, kde jsem, říkám zajímavý článek o Německu, a změna pohledu na migraci, tedy zejména na tu nelegální migraci, či změna pohledu na migraci na migranty, jež se dopouštějí protiprávního jednání v Německu či nerespektují místní zákony.

Nejvíce mě zaujalo to, že Německo říká, že opět zavede kontroly na všech státních hranicích. Německo si to ovšem může dovolit, píši dál na svém Facebooku, a to z toho důvodu, že to je vlastně možná jejich poslední a zoufalý krok k ochraně vlastních občanů, a to z několika důvodů. Německo si totiž oproti české policii zachovalo takzvanou živou sílu, to znamená dostatečné počty policistů, kteří mohou ihned začít tyto návrhy politiků realizovat. Policisty si zachovali, kteří mají specializaci na hraniční kontrolu a cizineckou problematiku. Nechalo si budovy, nechalo si datové spojení, nechalo si zastřešení. A je tedy jednoduché potom tyto věci tam začít opět praktikovat.

To ovšem neplatí pro českou policii. Co se stalo vlastně tehdy, když jsme vstoupili již do Schengenu? My jsme si vlastně: za prvé zlikvidovali tu naši živou sílu, to znamená, v současné době nemáme dostatečné počty policistů, kteří by byli schopni realizovat něco obdobného jako Německo, pokud by zavedlo, a to tady ti kandidáti na kancléře jasně deklarují, že by znovu zavedli teda znovu kontrolu na německých státních hranicích. My nemáme vlastně ty protějšky, nemáme vlastně vybudovaná ta stanoviště, ta stanoviště jsme prodali, jsou tam různé free shopy, jsou tam různé prostě obchůdky často Vietnamců a podobně.

Ti policisté nám odešli a ty policisty nemáme. Já, prosím vás, na toto dlouhodobě upozorňuji, dlouhodobě se tady potýkáme s panem ministrem vnitra Rakušanem, dlouhodobě se snažím prostě ho přimět k tomu, aby zvýšil počty policistů nově nastupujících do služby cizinecké policie i s náběhem toho migračního paktu na podzim 2026. Proto vás, kolegové, kteří jste tady zbyli, žádám, zda bychom tento bod nemohli dnes otevřít a nemohli jsme se o tom pobavit.

V této věci jsem vlastně interpeloval několikrát pana ministra vnitra Rakušana. On mi vlastně odpovídá v tom krátkém interpelačním čase. Já bych potřeboval tuto věc tady otevřít i v souvislosti s těmito články, které se tady objevují. A prosil bych, pane předsedající, zda bychom tento bod mohli zařadit dnes jako od první?

Děkuji.