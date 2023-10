Lang (ANO): Pakliže takhle hystericky reagujete, nepřipadá mi to úplně normální

reklama

Děkuji, paní předsedající.

Já bych chtěl zareagovat na paní ministryni obrany Černochovou. Já si myslím, že kolega Mašek, prostřednictvím vás, paní předsedající, tady slušně hovořil a vy na ni (něj?) naběhnete tady, okamžitě zvýšíte hlas, okamžitě křičíte lžete, vyvalujete tady oči... Nezlobte se na mě, prostě my se jenom ptáme, protože vy jste ministryně obrany a měla byste k tomu přistupovat s nějakou chladnou hlavou. A my se obáváme, že pakliže takhle reagujete, takhle hystericky reagujete i na to, co vlastně tady se jenom ptáme, tak to mi nepřipadá úplně normální.

A na kolegu Hellera - každý to nečte, ty zprávy, že jo. Všichni poslanci nejsou zdaleka příjemci těchto zpráv. Musíte si to vyhledat ty zprávy, byť se domnívám, že to vojenské obranné zpravodajství trošku vybočuje z toho narativu, který je nám neustále v poslední době podsouván a ta jejich poslední výroční zpráva samozřejmě je v pořádku. Otázka je, jak dlouho tam ten analytik ještě vydrží, který napsal to, co napsal. Tu pravdu o těch narativech.

Děkuji.

