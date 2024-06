Lang (ANO): Pane premiére, co jste udělal od poslední interpelace?

Vážený pane nepřítomný premiére,

já bych se chtěl vrátit k interpelaci, kterou před nějakou dobou na vás vznesl kolega Zlínský z SPD, kdy se vás ptal, jaká je vlastně kapacita krytů civilní obrany v České republice. Vy jste mu odpověděl na jeho interpelaci něco v tom duchu, že z 11 milionů obyvatel každý 40. Čech by se přibližně mohl dostat do nějakého takového prostoru. To znamená, máme jenom pro jednu čtvrtinu z milionu obyvatel, to znamená pro 250 tisíc, vybudované nějaké kryty civilní obrany.

Zároveň jste zdůrazňoval, že prostě lidé se můžou i schovat v nějakých provizorních krytech a tak dále. Já se vás chci zeptat, co jste vlastně udělal pro to od té poslední interpelace, protože mě se ptá spousta lidí.

Vy jste lídr vlastně různých zbraňových aktivit na Ukrajinu a samozřejmě Ruská federace říká, že jsme dneska na čelním místě jakoby nepřátel, a mě interpeluje, ptá se mě v mé poslanecké kanceláři spousta lidí vlastně, kam se mají schovat, kdyby nedejbože došlo k nějakému útoku na území České republiky, tak jak se mají zachránit.

A jestliže tedy jenom pro 250 tisíc jsme vybudovali nějaké kryty a nic jiného nemáme, tak se vás chci zeptat, co se změnilo od té interpelace kolegy Zlínského. Zjistil jste si tu situaci, nebo je všechno stále při starém, kdy říkáte: ano, 250 tisíc lidí se někde ukryje, ostatní se mají schovat provizorně. Ale nemusíte se, občané, bát, můžete mít improvizované kryty prostě. Píšete tady dokonce: Celková kapacita jenom kolem čtvrt milionu, ale prostě ostatní obyvatelé se můžou schovat někam improvizovaně.

Nezdá se mi, že to je úplně v pořádku. To znamená, máme již dostatečné kapacity, nebo budují se tyto kapacity, a jestli se tedy pracuje na zlepšení té situace oproti té předchozí interpelaci?

Děkuji za vaši odpověď.

Mgr. Bc. Hubert Lang ANO 2011



