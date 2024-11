Lang (ANO): Teď jste získali krásný argument pro to, jak se jakoby vymezovat

Já se omlouvám, tak já bych chtěl také reagovat na paní místopředsedkyni Richterovou. Ona tady teď hovořila pěkně si 25 minut, kde to všechno zhodnotila. Ve své podstatě se opakujeme neustále, prostě je to pořád dokola.

Mě tam na tom zaujalo, že vy ve své podstatě říkáte, že kdyby tam nebyl ten pozměňovací návrh pana Jakoba, prostřednictvím vás, pane předsedající, a pana Bendy o tom, že vlastně z toho vypadne těch 122 000 lidí z té třetí kategorie, takže vy byste pro to možná i hlasovali. Mně to čistě připadá, že opravdu je to alibismus z vaší strany, protože vy jste v té opozici teprve krátce a teď vlastně jakoby vy jste získali krásný argument pro to, jak se teď jakoby vymezovat, jak tady hovořit.

A v tom vašem projevu zaznívala celá řada dalších věcí, jak se na tom pracovalo, jak se dlouhodobě prostě některé věci jako připravovaly. Teď jste říkal, co tam chybí, že tam chybí prostě nějaké ty penzijní fondy. To jsou, paní Richterová, ale všechno věci, které nejsou staré týden, nebo v tom stejném dnu, kdy napadly ty dva pozměňovací návrhy. To prostě už bylo v předchozím období.

To znamená, na mne to působí opravdu tak, že vy jste si našli, a zaplaťpánbůh pro vás jakoby že přišel ten pozměňovací návrh, který je teda tragický z našeho úhlu pohledu a ukazuje to jednoznačně, že tady ta pseudodůchodová reforma není připravená, že to je ušité horkou jehlou.

V některých projevech i televizních zaznělo u některých koaličních poslanců, že se bude ještě o tom jednat, bude se to ještě dopilovávat, protože samozřejmě KDU-ČSL má nějaké rebelující poslance v počtu až pěti, kteří prostě také pro to pravděpodobně nejsou schopni zatím zvednout ruku, než je nějakým způsobem, nevím teda jakým, přesvědčíte, protože každý poslanec by měl hlasovat podle svého vědomí a svědomí. Takže nepůsobíte na mě důvěryhodně. Pak se ještě přihlásím.

Děkuji.

