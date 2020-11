Langšádlová (TOP 09): Nepřipravujeme další solární tunel?

reklama

Děkuji za slovo. No to je báječná zpráva, ČEZ si měl našetřit, takže po nás žádné peníze nebude chtít, stát si nebude muset půjčovat. Ale myslím si, že i pan ministr vás ujistí o tom, že tomu tak není, že ČEZ na výstavbu nových bloků nemá. Takže tolik úvodem.

Tady padá takových otázek. Vím, že část těch otázek není přímo k tomuto zákonu. A víme to všichni, kdo jsme vystupovali. Ale přesto si myslím, že ta situace je tak závažná, ta podezření jsou tak rozsáhlá a závažná, že by mělo být v zájmu samotné vlády, aby zařadila bod k výstavbě jaderného bloku a komplexně v souvislostech nás se vším seznámila. Pokud ne, tak sama chci říct, že bych to iniciovala, ale oslovuji tím kolegy z opozice, protože si myslím, že pokud si to tady nevyříkáme, nevyjasníme, tak že ta podezření se nerozptýlí.

A v čem ta naše podezření spočívají? Já přece jenom, byť vím, že se to netýká jenom tohoto zákona, a ty naše výhrady. A chtěla bych úvodem říct, že strana TOP 09 také nemá nic proti jaderné energetice. A víme, že jadernou energetikou, směrem k jaderné energetice se dneska obrací i země, které s tím neměly zkušenosti, jako je Polsko, Holandsko. A sama jsem přesvědčena, že by evropské státy měly spolupracovat, že by měl vlastně v tuto chvíli vzniknout takový klub zemí, které připouští jadernou energetiku a měly by na těch nových technologiích spolupracovat. A jsem přesvědčena, že tato spolupráce by bezpochyby vedla k lepším cenám a bezpečnější jaderné energetice.

Stejně tak je na místě, aby Česká republika a další evropské země investovaly do nových technologií i nových forem jaderné energetiky, jako jsou například modulární reaktory. Takže to, o čem budu hovořit, není o tom, že bych byla proti jaderné energetice jako takové. Ale v čem se nám tady zdají být problémy? A problémy, o kterých jsme nehovořili na tom vládním výboru; nemohli hovořit, protože tady dochází k úplně nové situaci. Jenom včerejším nebo lépe řečeno dnešním nočním hlasováním se zvýšil de facto schodek státního rozpočtu o 130 mld. korun. To je nová situace. A v souvislosti s tím rozpočtem a schodkem rozpočtu v roce 2000 (Má být 2020?) a plánovaným schodkem rozpočtu v roce 2001 (Má být 2021?) už se pomalu dostáváme k jednomu bilionu. To je úplně nová fiskální situace státu, která je velmi nepříznivá.

A víte, že ta smlouva mezi státem a ČEZem zkrátka počítá s tím, a bavili jsme se o tom na vládním výboru několikrát, že by de facto stát ČEZu velmi výhodně, protože ten by to splácel až po ukončení, půjčoval a sám si půjčoval na výstavbu, výstavbu v Dukovanech. A v tomto si myslím, kolegové a kolegyně, že je situace nová. Naše zadlužení se velmi dynamicky zvyšuje oproti situaci, kdy se o tomto modelu i finančním modelu začalo mluvit.

Další otázkou je: Nepřipravujeme další solární tunel? Já se tohoto nechci zúčastnit. Musím říct, že jsou vážná podezření, že pokud by neprošly pozměňovací návrhy od kolegů z Pirátské strany, tak mám obavy, že návrh zákona připravuje tuto možnost, protože dává ČEZu možnost zvýšit cenu energie až o 30 %, a pak bychom to splatili všichni, všichni jako spotřebitelé. Máme, a to jsme věděli od začátku, máme velmi nevyváženou smlouvu mezi ČEZem a státem, nebo smluvní vztah, protože je to celý soubor smluv, protože ČEZ má svoje minoritní akcionáře, a kdyby tomu bylo jinak, tak by to asi skončilo soudními spory.

Ale znovu bych chtěla zdůraznit, že ty modely, které jsme doporučovali i na vládním výboru, aby když už se staví, tak aby to stát měl alespoň plně pod kontrolou, tak aby to stavěl de facto stát a nikoliv ČEZ. Tak si myslím, že tyto návrhy nebyly liché.

Určitě součástí takového bodu, který by měl být v Poslanecké sněmovně, by měla být otázka průběhu notifikace, jakým způsobem vláda vyjednávala, jak je daleko s těmi vyjednáváními. Je namístě všechny tyto otázky zodpovědět, ale pro mě, a já zopakuji to, co jsem tady říkala ve faktické poznámce, je nejzávažnější podezření v oblasti bezpečnosti. Protože - zopakuji to - tento projekt nemá rozměr jenom energetický, nemá rozměr jenom ekonomický, ale má rozměr bezpochyby i geostrategický a bezpečnostní.

A abychom si ještě jednou zopakovali, v čem já ten problém vidím, tak problém vidím v tom, že od počátku i na vládním výboru se hovořilo o tom, že soutěž bude probíhat na výjimku, na výjimku, která je umožněna paragrafem 29a zákona o zadávání veřejných zakázek. A to jsou ty případy, kdy se jedná například o nákupy, které mají nějaký bezpečnostní rozměr, to znamená, nesoutěží se to tak jako běžné zakázky, ano, ale současně - současně stát definoval a přijal, a pan vicepremiér to bezpochyby ví, v květnu tohoto roku vlastně definici svých bezpečnostních zájmů k tomuto projektu. A současně je tady smlouva mezi státem a ČEZ-em, že ČEZ má povinnost - povinnost tyto bezpečnostní, definované bezpečnostní zájmy státu promítnout do zadávací dokumentace k výběrovému řízení. A jsou tady závažná podezření, že ČEZ tak neučinil, a je povinností MPO v této situaci požadovat, aby ČEZ všechny ty věci, které vyplývají z těch bezpečnostních garancí, které si vláda definovala, promítl - promítl do zadávací dokumentace. A proto tady ta skutečnost je tak závažná, že my máme povinnost požadovat po vládě, aby nás přesvědčila, a já věřím, že ty bezpečnostní zájmy byly dobře definovány, v tom já vládě důvěřuji, těm, kteří je zpracovávali, ale my máme povinnost po vládě požadovat, aby nás přesvědčila, že ČEZ všechny bezpečnostní zájmy promítl do zadávací dokumentace tak, aby byly tyto bezpečnostní zájmy v rámci této soutěže naplněny. To je především to, o co mi jde. A to, že vláda, přestože velká část opozice opakovaně požaduje, aby neoslovovala dodavatele z Ruska a Číny, tak nečiní, já považuji za strašnou chybu, a nejenom chybu z hlediska zadavatele, ČEZ-u, vlády, ale i z hlediska těch možných uchazečů.

Dámy a pánové, zpracovat nabídku na podobný projekt, to není otázka nějakých tisíců, statisíců, milionů, odhaduje se, že ti uchazeči za zpracování podobné nabídky dají půl miliardy, možná i miliardu. A co si myslíte o tom, když by pak byli takoví uchazeči dodatečně, na základě třeba těch bezpečnostních zájmů, vyloučeni? Nebudou naštvaní? Nehrozí s tím minimálně nějaké soudní spory České republice? Já si zkrátka myslím, že to vyloučení, respektive neoslovení těch rizikových dodavatelů by mělo proběhnout nyní, ne potom a někdy, a vymlouvat se na to, že - zkrátka nyní, nejenom vůči nám a našim bezpečnostním zájmům, ale je to fér i vůči těm dodavatelům.

Proč? Protože těžko u takto závažné nebo rozsáhlé a citlivé dodávky, která se de facto stane součástí kritické infrastruktury, můžeme připustit to, aby dodavatelé byli ze zemí, které jsou de facto k zemím třeba Severoatlantické aliance nepřátelské, nebo dokonce ze zemí, kde vlastně jsou lidé na sankčních seznamech. Vždyť my máme jasně ukotvenou naši geostrategickou pozici a my máme povinnost se jí řídit. A i v takto rozsáhlé zakázce postupovat tak, aby ty naše bezpečnostní zájmy nebyly poškozeny. My přece nesmíme strkat hlavu do chomoutu závislosti na zemích, které jsou vůči nám nepřátelské. My přece nemůžeme strkat hlavu do chomoutu Ruska a Číny. Tato investice zkrátka nemá jenom ten energetický, ekonomický, ale má i geostrategický a bezpečnostní rozměr. A, pane vicepremiére, jestli nám záleží na naší budoucnosti, tak vás moc prosím, tak vás přesto moc prosím, abyste zvážili vyloučení těchto rizikových dodavatelů ještě před vypsáním výběrového řízení. Děkuji.

