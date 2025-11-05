Mise do Texasu přinesla Zlínsku memorandum s největší hospodářskou komorou San Antonia

Zlínská rozvojová agentura ZRIA při říjnové podnikatelské misi do Texasu podepsala memorandum o spolupráci s největší a nejvlivnější podnikatelskou organizací v San Antoniu, Greater San Antonio Chamber of Commerce. Dokument stvrdili ředitel strategického úseku ZRIA Petr Kubíček a prezident komory Jeff Webster za účasti velvyslance ČR v USA Miloslava Staška a náměstka hejtmana Zlínského kraje Davida Vychytila.

Foto: ZRIA
Popisek: Memorandum podepsali ředitel strategického úseku ZRIA Petr Kubíček a Jeff Webster, prezident Greater San Antonio Chamber of Commerce

Memorandum má podle ZRIA otevřít konkrétní projekty a nové cesty pro firmy na obou stranách Atlantiku.

„Dokument otevírá nové a konkrétní možnosti spolupráce. Na jeho základě budou iniciovány společné projekty, které posílí ekosystém inovací na obou kontinentech. Firmy ze Zlínského kraje získají příležitost vstoupit do inkubátorů a akcelerátorů v San Antoniu, zatímco podnikatelé ze San Antonia budou moci prozkoumat trh v České republice,“ uvedl po podpisu memoranda Petr Kubíček. „Obě strany budou společně pracovat na sdílení know-how, například při výměně talentů, které propojí zkušenosti obou regionů. Vše dostane naprosto konkrétní obsah a k jednotlivým závěrům a úkolům se budeme pravidelně s partnery vracet,“ dodal.

Greater San Antonio Chamber of Commerce sdružuje více než 1 750 členů a působí v regionu se silnou průmyslovou základnou v oblastech aerospace, automotive, kyberbezpečnosti, biosciences a IT. „Právě tato struktura se přirozeně doplňuje s tím, co rozvíjíme ve Zlínském kraji. Firmy tak získaly další nástroj, jak rozšiřovat své sítě, hledat partnery, investory i nové trhy. A pro Zlínský kraj je to další krok k tomu, aby se stal viditelným hráčem na světové mapě,“ řekl Kubíček. V rámci mise se setkal také s Ginou Ortiz Jonesovou, se kterou diskutoval o možnostech hlubšího propojení obou regionů.

Podnikatelské cesty do Texasu se zúčastnilo 13 firem z perspektivních oborů. V Dallasu, San Antoniu a Austinu vyhledávaly investory, partnery do dodavatelských řetězců i příležitosti pro společné podniky. Podle ZRIA si odvezly řadu konkrétních kontaktů a pracovních námětů, přičemž agentura chce „obousměrný most“ mezi Texasem a Zlínským krajem dále systematicky rozšiřovat – včetně plánované návštěvy texaských firem ve Zlínském regionu.

Jedním z vrcholů programu byla návštěva výrobního závodu Lockheed Martin ve Fort Worth, kde delegace spolu se zástupci Ministerstva obrany ČR nahlédla do produkce stíhacích letounů páté generace F-35 Lightning II. Výrobní linka dlouhá přes 1,6 kilometru patří k symbolům technologické a průmyslové síly regionu.

