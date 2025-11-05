Nástup Babiše dovedl spolupracovníka Pirátů až k těmto koncům

Před čtyřmi lety tehdejší pětikoalice zvolila do čela sněmovny předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Teď se do čela dolní parlamentní komory pravděpodobně dostane šéf SPD Tomio Okamura.
„Koalice hrůzy. Koalice, kde je nebo bude každý druhý člen trestně stíhán. Koalice zlodějů, nácků, fašistů, hlupáků, nedouků a zcela nekompetentních bezcharakterních bytostí v čele s poloprimitivním psychotickým premiérem, která nebude ctít absolutně žádné hodnoty a morálka pro ni bude sprosté slovo. Jejím účelem nebude sloužit této zemi, ale výhradně sama sobě a sama sebe obohatit. Za cenu rozvrtání právního státu, otevření dveří Ruské federaci a mezinárodní ostudy, které se díky těmto bezohledným cirkusákům všichni dočkáme. Nastává nejhororovější polistopadové období, ve kterém nás budou reprezentovat ti nejhorší, nejbezohlednější a nejneschopnější z nás. Nezbývá než doufat v zázrak, že se tento hanebný podnik co nejdříve rozpadne,“ konstatoval glosátor Valenta, jenž je také spolupracovníkem Pirátské strany.
Konstatoval také, že budoucí vládu Andreje Babiše je možné už teď označit za nejhorší vládu České republiky. A to ještě nezačala vládnout.
„Předsedovi Andreji Babišovi se sice nebudou věnovat žádné monografie o historických velikánech, spíše se o něm dočtou posluchači kriminalistických oborů, ale do dějin se přesto zapíše. Jeho chystaná vláda je totiž takový unikát, že ji můžeme s úspěchem označit za nejhorší v historii dávno před tím, než získá důvěru,“ napsal Valenta.
Samotnému Okamurovi sdělil, že je směšný.
„Pane poslanče Tomio Okamuro, odstupte prosím z kandidatury na předsedu sněmovny. Nejste jí hoden. Jste člověk nevzdělaný, hloupý, nereprezentativní, nevychovaný, obžalovaný z rasismu, nepřivykl jste tuzemskému způsobu života, o této zemi nic nevíte a navíc jste směšný. Děkuji Vám,“ napsal Valenta.
Pane poslanče @tomio_cz, odstupte prosím z kandidatury na předsedu Sněmovny.— Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) November 5, 2025
Nejste jí hoden. Jste člověk nevzdělaný, hloupý, nereprezentativní, nevychovaný, obžalovaný z rasismu, nepřivykl jste tuzemskému způsobu života, o této zemi nic nevíte a navíc jste směšný. Děkuji Vám. pic.twitter.com/g5Tx1Pzjxx
„Beztrestnost, dotace, privatizace země do holdingu a legitimizace neonacismu. Za 36 let naší samostatné republiky stáli ve funkcích různí lidé bez skrupulí od Zemana po Paroubka. Ale sestava Babiš – Okamura – Turek – Rajchl – Ševčík – Macinka a spol. atakuje dno,“ doplnil končící ministr pro vědu a výzkum za TOP 09 Marek Ženíšek.
?? PODEPSÁNO: Beztrestnost, dotace, privatizace země do holdingu a legitimizace neonacismu.— Marek Ženíšek (@zenisek_m) November 3, 2025
Za 36 let naší samostatné republiky stáli ve funkcích různí lidé bez skrupulí od Zemana po Paroubka. Ale sestava Babiš - Okamura - Turek - Rajchl - Ševčík - Macinka a spol. atakuje dno. pic.twitter.com/1cLloTGXAF
Také Lucie Bartošová z ODS má za to, že Okamura nemá v čele sněmovny co dělat.
„Tomio Okamura jako předseda sněmovny? Za mě opravdu ne! Nastupující koalice zkouší, kam až může zajít. A teď testuje tuhle hranici únosnosti znovu. Už zítra budeme volit nového předsedu Poslanecké sněmovny a jejich kandidátem je právě Tomio Okamura. Člověk, který šíří strach, nenávist a navíc je trestně stíhaný. Takový člověk nemá být předsedou sněmovny. Za ODS říkáme jasné NE!“ zdůraznila politička.
??Tomio Okamura jako předseda sněmovny? Za mě opravdu ne! ?— Lucie Bartošová (@LucieBartosova_) November 4, 2025
Nastupující koalice zkouší, kam až může zajít. A teď testuje tuhle hranici únosnosti znovu. Už zítra budeme volit nového předsedu Poslanecké sněmovny a jejich kandidátem je právě Tomio Okamura.
Člověk, který šíří… pic.twitter.com/jNHHfDKuqm
autor: Miloš Polák