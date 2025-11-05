Nástup Babiše dovedl spolupracovníka Pirátů až k těmto koncům

05.11.2025 12:12 | Monitoring

Poslanci, kteří v pondělí složili slib a oficiálně se tak ujali mandátu zákonodárce na příští čtyři roky, si dnes volí nové vedení sněmovny v čele s předsedou. Zformovaná budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristé chce do křesla předsedy sněmovny posadit předsedu SPD Tomia Okamuru. Tomu se dostává pochval, ale ve veřejném prostoru zaznívají obavy z nástupu „koalice hrůzy“.

Foto: Archiv
Popisek: Tisková konference po podpisu koaliční smlouvy ANO, SPD a Motoristů sobě

Před čtyřmi lety tehdejší pětikoalice zvolila do čela sněmovny předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Teď se do čela dolní parlamentní komory pravděpodobně dostane šéf SPD Tomio Okamura.

Glosátor veřejného dění Lukáš Valenta se obává nástupu „koalice hrůzy“.

„Koalice hrůzy. Koalice, kde je nebo bude každý druhý člen trestně stíhán. Koalice zlodějů, nácků, fašistů, hlupáků, nedouků a zcela nekompetentních bezcharakterních bytostí v čele s poloprimitivním psychotickým premiérem, která nebude ctít absolutně žádné hodnoty a morálka pro ni bude sprosté slovo. Jejím účelem nebude sloužit této zemi, ale výhradně sama sobě a sama sebe obohatit. Za cenu rozvrtání právního státu, otevření dveří Ruské federaci a mezinárodní ostudy, které se díky těmto bezohledným cirkusákům všichni dočkáme. Nastává nejhororovější polistopadové období, ve kterém nás budou reprezentovat ti nejhorší, nejbezohlednější a nejneschopnější z nás. Nezbývá než doufat v zázrak, že se tento hanebný podnik co nejdříve rozpadne,“ konstatoval glosátor Valenta, jenž je také spolupracovníkem Pirátské strany.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
Konstatoval také, že budoucí vládu Andreje Babiše je možné už teď označit za nejhorší vládu České republiky. A to ještě nezačala vládnout.

„Předsedovi Andreji Babišovi se sice nebudou věnovat žádné monografie o historických velikánech, spíše se o něm dočtou posluchači kriminalistických oborů, ale do dějin se přesto zapíše. Jeho chystaná vláda je totiž takový unikát, že ji můžeme s úspěchem označit za nejhorší v historii dávno před tím, než získá důvěru,“ napsal Valenta.

Samotnému Okamurovi sdělil, že je směšný. 

„Pane poslanče Tomio Okamuro, odstupte prosím z kandidatury na předsedu sněmovny. Nejste jí hoden. Jste člověk nevzdělaný, hloupý, nereprezentativní, nevychovaný, obžalovaný z rasismu, nepřivykl jste tuzemskému způsobu života, o této zemi nic nevíte a navíc jste směšný. Děkuji Vám,“ napsal Valenta. 

 

 

„Beztrestnost, dotace, privatizace země do holdingu a legitimizace neonacismu. Za 36 let naší samostatné republiky stáli ve funkcích různí lidé bez skrupulí od Zemana po Paroubka. Ale sestava Babiš – Okamura – Turek – Rajchl – Ševčík – Macinka a spol. atakuje dno,“ doplnil končící ministr pro vědu a výzkum za TOP 09 Marek Ženíšek.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

  • TOP 09
  • ministr pro vědu a výzkum a inovace
Také Lucie Bartošová z ODS má za to, že Okamura nemá v čele sněmovny co dělat.

„Tomio Okamura jako předseda sněmovny? Za mě opravdu ne! Nastupující koalice zkouší, kam až může zajít. A teď testuje tuhle hranici únosnosti znovu. Už zítra budeme volit nového předsedu Poslanecké sněmovny a jejich kandidátem je právě Tomio Okamura. Člověk, který šíří strach, nenávist a navíc je trestně stíhaný. Takový člověk nemá být předsedou sněmovny. Za ODS říkáme jasné NE!“ zdůraznila politička.

 

 

Psali jsme:

„Bůh buď k Babišovi milostiv, když tohle udělá.“ Vidlák vidí hrozbu
Minář chce 17. listopadu obsadit Staromák. U veřejnosti narazil
Okamura a jeho sněmovna. Zítra se rozdají karty
Okamura (KDU-ČSL): O kandidatuře do takové funkce jsem nikdy neuvažoval

 

Babiš , koalice , ODS , Okamura , opozice , sněmovna , TOP 09 , Valenta , vláda , Ženíšek , SPD , ANO , motoristé , Lukáš Valenta , Lucie Bartošová

autor: Miloš Polák

Samuel​ Volpe byl položen dotaz

Dezinformace

Dobrý den pane poslanče, hodně politiků operuje s pojmem dezinformace, ale dokážete aspoň vy tento pojem definovat? Protože podle mě za to mnozí označují jen jiný názor, mnohdy jen proto, že neodpovídá tomu jejich. A problém také vidím v tom, že se dost informací potvrdí třeba až časem nebo naopak, ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 17 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

