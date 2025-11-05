Hůla (SOCDEM): Předseda naší strany má být kormidelníkem

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
po zralé úvaze jsem se rozhodl, že se budu ucházet o kandidaturu na předsedu naší strany. Vede mne k tomu přesvědčení, že v této turbulentní době je třeba, aby v čele strany byl člověk nový, nezatížený minulými osobními konflikty a křivdami a zároveň člověk, který bude krizovým manažerem. Toto oznámení činím v první řadě vám, sociálním demokratům, bez předchozího prohlášení do médií.
Dovolte mi, abych se těm, kteří mně neznají, stručně představil. Jmenuji se Petr Hůla. Je mi 50 let. Vystudoval jsem Technickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, kde jsem získal tituly Ing. a posléze Ph.D. v oboru Automatizace a Robotizace. V průběhu profesního života jsem se věnoval svému oboru jako školitel, vedoucí školicího centra a manažer na různých pozicích. Určitou dobu jsem působil v pozici ředitele české pobočky mezinárodní společnosti jako krizový manažer. Od roku 2022 jsem zastupitelem Městské části Praha 12.
Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Anketa
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
předseda naší strany má být kormidelníkem. Sociální demokracie není pramice, ale koráb, byť aktuálně uvízlý na mělčině, s potrhanými plachtami, rozhádanou posádkou a pošlapanou vlajkou. Politika není tichá říčka v níž si lebedí kapři, ale rozbouřené moře plné žraloků. Předseda naší strany má být tím, kdo ukazuje směr, pevně drží kormidlo a ví kam plout.
Zavazuji se, že v případě zvolení učiním tyto první kroky:
- Prověření účetnictví za rok 2025 a vypracování zprávy pro předsednictvo
- Veřejná omluva občanům ČR za spolupráci se Stačilo! a oznámení změny kurzu směrem k proevropské a demokratické Sociální demokracii
- Vytvoření poradního sboru předsedy, složeného z všeobecně respektovaných současných i bývalých členů strany
- Zrušení partnerství se stranou Hlas - Sociální demokracie na Slovensku a odmítnutí úvah o vazbách na Směr - Sociální demokracii
Hodlám prosazovat:
- Změnu stanov na přímou volbu předsedy všemi členy strany
- Odmítnutí předvolební spolupráce se Stačilo!, KSČM, SPD, Trikolorou a PRO na úrovni celostátní, krajské včetně magistrátu hl. města Prahy a dále na úrovni pražských městských částí
- Konec servility k hnutí ANO. Vymezení se vůči nastupující vládě ANO, SPD a Motoristů
- Důslednou realizaci Vize 2035
Usiluji o hlasy většiny členů Sociální demokracie, jak těch, kteří odmítli spolupráci se Stačilo! od počátku, tak i těch, kteří v minulosti podporovali současnou předsedkyni a uznávají, že spolupráce se Stačilo! bylo politickou chybou. Budu vděčný za vaše případné dotazy, které rád zodpovím.
S úctou
Petr Hůla
člen SOCDEM Praha
zastupitel MČ Praha 12
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV