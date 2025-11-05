Kobza: Nenechme si ukrást 17. listopad

Po roce 1989 se toto symbolické datum rozrostlo o připomínku demonstrace proti komunismu a brutálnímu zásahu proti demonstrujícím studentům přesně padesát let po oné „opletaliádě“.
Jak ale šly roky, na studenta Opletala a další se zapomínalo a připomínal se jen rok 1989. Centrum Prahy začalo čím dál víc vyhlížet jako jarmark, stánky neziskovek, agitační střediska různých „chvilkařů“, politické výkřiky proti různým panujícím vládám, asi nejhlasirěji proti té Babišově v letech 2017-2021. Slušní a normální lidé se v těch hodinách Václaváku a Národní třídě vyhýbali. Znám řadu účastníků té baštonády, kteří si léčili rány od obušků ještě dlouho a kteří mají právem pocit, že jim ta revoluce byla kýmsi ukradena.
Jsme ale už zase o notný krok dál. Díky „aktivistům“ jako Pšenák (mj. zastupitel města Mohelnice a podle webu Hlídač státu též skrze různé firmy příjemce veřejných dotací ve stovkách tisíc), Oganesjan (mimochodem narozený 1997, tedy skvěle odpovídá známému bonmotu „čím mladší uživatel sociálních sítí, tím více trpěl za komunismu“) a dalším, za podpory mainstreamových médií, se už totálně mění pietní připomenutí devíti studentů, zavražděných německou okupační mocí, a Dne studentstva v oslavu akce STB ze 17. 11. 1989.
V této akci figuroval agent STB Zifčák, který se vydával za studenta Šmída, zabitého během potyček s policií na Národní třídě. Tento ne-student, ne-zabitý a ne-Šmíd, ale agent s jasným úkolem zmanipuloval dav studentů, aby ze shromáždění na Albertově šel na Národní třídu, kde na něj již čekali policejní těžkooděnci. Výročí této akce z roku 1989 tedy změnilo připomenutí vraždy devíti studentských předáků ve frašku, přinášející květiny k pomníku stále ještě živého bývalého agenta Zifčáka.
Mimochodem, pravděpodobným autorem listopadové události byl tehdejší šéf StB generál Alojz Lorenc, za jehož zády se grupovali ambiciózní komunisté mladších ročníků, např. Vasil Mohorita, díky němuž také ona „albertovská“ akce proběhla v režii ÚV SSM. Na to už jsme zapomněli?
A další otázkou je, čí agenti tímto výročím manipulují dnes? Komu tolik vadí připomínat si českou historii, která byla tolikrát zbrocena českou krví, než jsme mohli zdědit fungující a (tehdy) prosperující stát? Je tedy nanejvýš na místě připomínat, že celý 17. listopad 1989 stál na lžích a manipulacích.
Nákaza válečného štvaní se šíří v nejvyšších patrech EU a NATO rychleji než žloutenka v Praze. Je to právě výročí té vraždy z roku 1939, které nám připomíná, že ve válce národy přicházejí o celé generace mladých lidí a že nic nemáme dbát na štvaní do války.
Já upřímně doufám, že naše nová vláda se přidá k těm politikům, kteří se budou snažit válce zabránit a nedopustí, aby se z naší země stalo bojiště.
autor: PV