Kobza: Nenechme si ukrást 17. listopad

05.11.2025 11:06 | Monitoring

Blíží se nám státní svátek 17. listopadu, který již dávno před oním listopadem roku 1989 nesl název Den studentstva a připomínal nacistické řádění za protektorátu a oběti padlých studentů z roku 1939.

Kobza: Nenechme si ukrást 17. listopad
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Kobza

Po roce 1989 se toto symbolické datum rozrostlo o připomínku demonstrace proti komunismu a brutálnímu zásahu proti demonstrujícím studentům přesně padesát let po oné „opletaliádě“.

Jak ale šly roky, na studenta Opletala a další se zapomínalo a připomínal se jen rok 1989. Centrum Prahy začalo čím dál víc vyhlížet jako jarmark, stánky neziskovek, agitační střediska různých „chvilkařů“, politické výkřiky proti různým panujícím vládám, asi nejhlasirěji proti té Babišově v letech 2017-2021. Slušní a normální lidé se v těch hodinách Václaváku a Národní třídě vyhýbali. Znám řadu účastníků té baštonády, kteří si léčili rány od obušků ještě dlouho a kteří mají právem pocit, že jim ta revoluce byla kýmsi ukradena.

Jsme ale už zase o notný krok dál. Díky „aktivistům“ jako Pšenák (mj. zastupitel města Mohelnice a podle webu Hlídač státu též skrze různé firmy příjemce veřejných dotací ve stovkách tisíc), Oganesjan (mimochodem narozený 1997, tedy skvěle odpovídá známému bonmotu „čím mladší uživatel sociálních sítí, tím více trpěl za komunismu“) a dalším, za podpory mainstreamových médií, se už totálně mění pietní připomenutí devíti studentů, zavražděných německou okupační mocí, a Dne studentstva v oslavu akce STB ze 17. 11. 1989.

Anketa

Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?

98%
1%
1%
hlasovalo: 289 lidí

V této akci figuroval agent STB Zifčák, který se vydával za studenta Šmída, zabitého během potyček s policií na Národní třídě. Tento ne-student, ne-zabitý a ne-Šmíd, ale agent s jasným úkolem zmanipuloval dav studentů, aby ze shromáždění na Albertově šel na Národní třídu, kde na něj již čekali policejní těžkooděnci. Výročí této akce z roku 1989 tedy změnilo připomenutí vraždy devíti studentských předáků ve frašku, přinášející květiny k pomníku stále ještě živého bývalého agenta Zifčáka.

Mimochodem, pravděpodobným autorem listopadové události byl tehdejší šéf StB generál Alojz Lorenc, za jehož zády se grupovali ambiciózní komunisté mladších ročníků, např. Vasil Mohorita, díky němuž také ona „albertovská“ akce proběhla v režii ÚV SSM. Na to už jsme zapomněli?

A další otázkou je, čí agenti tímto výročím manipulují dnes? Komu tolik vadí připomínat si českou historii, která byla tolikrát zbrocena českou krví, než jsme mohli zdědit fungující a (tehdy) prosperující stát? Je tedy nanejvýš na místě připomínat, že celý 17. listopad 1989 stál na lžích a manipulacích.

Nákaza válečného štvaní se šíří v nejvyšších patrech EU a NATO rychleji než žloutenka v Praze. Je to právě výročí té vraždy z roku 1939, které nám připomíná, že ve válce národy přicházejí o celé generace mladých lidí a že nic nemáme dbát na štvaní do války.

Já upřímně doufám, že naše nová vláda se přidá k těm politikům, kteří se budou snažit válce zabránit a nedopustí, aby se z naší země stalo bojiště.

Mgr. Jiří Kobza

  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Jiří Kobza:Chvála nenávisti
Kobza: Politika se transformovala na organizovaný zločin?
Jiří Kobza: Kdo a proč se bojí míru?
Jiří Kobza: Emisní povolenky = novodobé odpustky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

historie , výročí , 17. listopad , Kobza

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Byl 17. listopad 1989 založen na lžích a manipulacích?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Samuel​ Volpe byl položen dotaz

Dezinformace

Dobrý den pane poslanče, hodně politiků operuje s pojmem dezinformace, ale dokážete aspoň vy tento pojem definovat? Protože podle mě za to mnozí označují jen jiný názor, mnohdy jen proto, že neodpovídá tomu jejich. A problém také vidím v tom, že se dost informací potvrdí třeba až časem nebo naopak, ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kobza: Nenechme si ukrást 17. listopad

11:06 Kobza: Nenechme si ukrást 17. listopad

Blíží se nám státní svátek 17. listopadu, který již dávno před oním listopadem roku 1989 nesl název …