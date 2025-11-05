Rajchl (PRO): Nezbláznil se afghánský chirurg z dovozu, ale celá Evropa

05.11.2025 10:21 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na soud s vrahem v německém Aschaffenburgu

Rajchl (PRO): Nezbláznil se afghánský chirurg z dovozu, ale celá Evropa
Foto: Repro XTV
Popisek: Jindřich Rajchl

V lednu letošního roku otřásla Německem vražda dvouletého děťátka a 41letého muže, jenž se je snažil vlastním tělem bránit. Pachatelem byl afghánský migrant Enamullu Omarzaie, jenž si s sebou na procházku po parku vzal z ubytovny nůž s 30centimetrovou čepelí. Prý proto, že se bál, aby jej někdo nenapadl. Tak určitě...

Před pár dny jej bavorský soud shledal psychicky nemocným a namísto do vězení jej poslal do psychiatrické léčebny, a to na neurčito. Zajímavé je, že diagnóza paranoidní schizofrenie u něj nebyla objevena nikdy předtím. A to ani když přicestoval v roce 2022 z Turecka do Bulharska, ani když následně žádal v Německu o azyl, ani když po zamítnutí této žádosti napadl na služebně policisty, kterým se pokusil vzít zbraň, a ani když pobodal na ubytovně svého spolubydlícího.

Anketa

Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?

98%
1%
1%
hlasovalo: 289 lidí

Přišlo se na to až teď. Jeho obhájce jej vykreslil jako chudáka, jenž si na svůj čin vzpomíná jen matně a jehož prý k činu dohnal "ďábel v jeho hlavě, který s ním často mluvil". Suma sumárum dle německé justice se nejedná o odporného vraha, nýbrž o nemocného člověka, jenž bude mít svůj krásný čistý pokoj v psychiatrické léčebně a pravidelnou stravu zdarma. Zpět do Afghánistánu deportován nebude. Skoro jako kdyby přesně o to stál.

No a německá média už celý případ otáčejí proti AfD, která prý tento případ psychicky nemocného člověka zneužila v předvolební kampani. Já si upřímně myslím, že se nezbláznil on, ale celá Evropa.

Tihle lidé jsou totiž čiré zlo. A já proti jejich importu do České republiky přes vazalský akt, známý též jako migrační pakt, budu ze všech sil bojovat. Jejich barva pleti mě nezajímá. Zajímá mě to, že představují obrovskou hrozbu pro naše děti. A pokud Nejvyšší správní soud považuje tuto snahu za "propagandu totalitních režimů", tak mi je to naprosto ukradené.

Mimochodem - docela by mě zajímalo, jak by se na to ctění soudkyně a soudci dívali, kdyby to dvouleté ubodané děťátko bylo jejich dcerou či synem. Počítám, že by hodně rychle změnili názor.

Já za sebe jasně říkám, že v obraně naší země před touto verbeží necouvnu ani o centimetr. Pokud mě média či soudci z NSS označí za xenofoba, tak z toho těžký spánek mít rozhodně nebudu. Jediné, na čem mi záleží, je to, aby se podobný masakr, jaký se odehrál v Aschaffenburgu, nestal i u nás. A abych se nikdy nemusel coby poslanec, jenž selhal v obraně bezpečnosti naší země před migračním paktem, dívat do očí rodičům, kteří přišli o své milované dítě.

To jediné bych totiž skutečně nezvládl.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rajchl (PRO): Pane Výborný, neznat nejvyšší zákon země je skutečně ostuda
Rajchl (PRO): Recept Mariana Jurečky
Rajchl (PRO): Vlajku na muzeum? Neotravujte vaším minoritním servilním kňučením
Rajchl (PRO): Válka neskončí kapitulací Ukrajiny, nýbrž dohodou u jednacího stolu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Německo , soud , Rajchl , PRO , migrant

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Byl vraždící útočník v německém Aschaffenburg psychicky nemocná oběť?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Marek Výborný byl položen dotaz

Podle čeho soudíte, že mají lidovci nárok na post předsedy Sněmovny?

Proč zrovna vy? A nebylo tomu vždy, i za vás tak, že post měla strana vládní koalice? Navíc, co si pamatuji, vy jste nedali SPD ani post místopředsedy, i když by to odpovídalo výsledku voleb. Nepřijde vám to tak nyní až pokrytecké si tento post nárokovat? Že se vám nelíbí Okamura není podle mě argum...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje s největší koncentrací mikroplastů Nápoje s největší koncentrací mikroplastů  V kadeřnictví může čekat život ohrožující nebezpečíV kadeřnictví může čekat život ohrožující nebezpečí

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kobza: Nenechme si ukrást 17. listopad

11:06 Kobza: Nenechme si ukrást 17. listopad

Blíží se nám státní svátek 17. listopadu, který již dávno před oním listopadem roku 1989 nesl název …