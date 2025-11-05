Decroix (ODS): Skutečné zlo není Okamura, ale Babiš

Co se stane ve středu ve Sněmovně? Cestovatel s plyšáky, extremistický politický podnikatel, autor xenofobních bilboardů, trestně obviněný politik Okamura bude zvolen předsedou Sněmovny. Že to říkám takhle naplacato?
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
No bude. Protože ti jakoby slušňáci z ANO, kteří ještě nedávno SPD opovrhovali, možná dokonce ti, kteří kdysi vstupovali do ANO jako do liberální strany, uzavřeli špinavý kšeft o téhle nominaci. Prodali Sněmovnu za hlasy pro imunitu šéfíka. Prostě ohnou hřbet a hodí mu to tam. Šéfík si to zkontroluje.
Proč jsme tomu nezabránili? Protože karty jsme nerozdali my, ale voliči. Babiš mohl nominovat někoho, kdo má aspoň esenciální úctu k Parlamentu. Nominoval toho, kdo Parlamentem opovrhuje a cíleně ho destruuje. Kozel zahradníkem má novou podobu - Okamura předsedou Sněmovny. Volbu Okamury umožnilo ANO! Je to jejich vizitka i odpovědnost. Pamatujte si to.
Co můžeme dělat my? Sorry, ale kšeftovat s ANO odmítám. Nebudeme ho volit. Ale moc se těšíme, až se vzdá všech finančních výhod s touto funkci souvisejících, neb si dobře pamatujeme, jak je odporným způsobem vyčítal předsedkyni Markétě. Moc se těším, jak Okamura srdnatě ukáže, že je na straně lidí.
Doufám, že to stihne dřív, než ho Babiš vymaže z politické mapy jako zbytečný hmyz. Protoze skutečné zlo není Okamura, ale Babiš.
Eva Decroix, Ph.D., MBA
