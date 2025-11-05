České letouny míří do nové éry. Omnipol podepsal zásadní dohodu s australskými vývojáři autonomních systémů

Základní kámen k této spolupráci byl položen před několika týdny v Praze, kde došlo k podpisu strategické smlouvy, díky níž mají být již brzy implementovány inovativní technologie vyvinuté australskými specialisty do českých letounů L-39 Skyfox a L 410 NG.
Australský partner přináší na trh autonomní multifunkční kontejner, který v základní verzi slouží k výcviku předsunutých leteckých návodčích, ale díky své modulární konstrukci umožňuje i nasazení v oblastech radioelektronického boje, přímé letecké podpory nebo při potlačování hrozeb z bezpilotních systémů.
„Partnerství se SiNAB Technologies představuje významný krok pro naši skupinu. Spojením našich zkušeností s pokročilými řešeními australského partnera otevíráme nové možnosti pro modernizaci leteckých platforem,“ uvedl prezident OMNIPOL Group Jiří Podpěra, který se osobně zúčastnil slavnostního podpisu smlouvy spolu s generálním ředitelem australské společnosti Tonym Landersem.
První konkrétní výsledek spolupráce bude představen veřejnosti už během leteckého veletrhu Dubai Airshow ve Spojených arabských emirátech, který se uskuteční od 17. do 21. listopadu. Právě zde bude představena nová varianta podvěšení pro letoun L-39 Skyfox, která integruje systémy SiNAB Technologies.
Dohoda navíc dává OMNIPOLu do rukou i obchodní zastoupení produktů SiNAB ve vybraných zemích střední Evropy a v Asii, čímž se česká průmyslová skupina stává důležitým hráčem v distribuci špičkových autonomních systémů v rámci širšího regionu.
OMNIPOL Group tímto krokem potvrzuje svou pozici technologického lídra ve střední Evropě, který nejen vyrábí a modernizuje letouny, ale zároveň aktivně hledá partnerství, jež rozšiřují schopnosti jeho platforem.
autor: Karel Výborný