ČSÚ: Meziroční růst spotřebitelských cen v říjnu se očekává o 2,5 procenta

Předběžný odhad přírůstku indexu spotřebitelských cen (%) 10/2025:
1) Zahrnuje i pohonné hmoty (energie se řadí do zboží). 2) Zahrnuje i vodné, odpovídá pojetí CPI (dle pojetí Eurostatu se řadí vodné do zboží). 3) Nezahrnuje vodné, odpovídá pojetí CPI (dle pojetí Eurostatu se řadí vodné do zboží). p – předběžný
Změny v cenové statistice od ledna 2026
Od referenčního období leden 2026 jsou připraveny následující změny:
1. Na základě požadavku uživatelů bude rozšířen obsah rychlé informace Předběžný odhad indexu spotřebitelských cen o položky Potraviny a nealkoholické nápoje a Alkoholické nápoje a tabák. Uživatelé tak budou mít k dispozici včasnou informaci jak o cenovém vývoji potravin a nealkoholických nápojů (COICOP 01), tak i alkoholických nápojů a tabáku (COICOP 02).
Struktura zveřejňované tabulky předběžného odhadu indexu spotřebitelských cen bude následující:
2. Z důvodu konzistence s HICP za skupiny zboží úhrnem a služby bude vodné (reprezentant – 04411001) přeřazeno z kategorie služeb do kategorie zboží.
3. Bude ukončena časová řada Průměrné spotřebitelské ceny potravin (předběžné měsíční jednorázové šetření v terénu). Vypovídací schopnost terénního šetření okamžikových cen v poslední době klesla a data nejsou konzistentní s informacemi o realizovaných cenách ze scanner dat. Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží na základě scanner dat budou nadále zveřejňovány v termínech publikování indexu spotřebitelských cen prostřednictvím DataStatu (ZDE) a do budoucna se plánuje rozšíření tohoto výstupu.
4. V souladu s příslušnou legislativou EU bude zveřejňován index spotřebitelských cen v aktualizované klasifikaci individuální spotřeby dle účelu (CZ-COICOP) viz Sdělení ČSÚ.
5. Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/792 bude současně zavedena časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2025 = 100. Z této časové řady budou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).
6. Rovněž budou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které budou vycházet z peněžních výdajů domácností v roce 2024 a budou modifikovány odhadem výdajů roku 2025.
