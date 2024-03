Laudát (KAN): Chcimíři přitáhnou válku do vlastních zemí

reklama

Chcimíři přitáhnou válku do vlastních zemí, tak prosté to je. Ukrajina krvácí, rychlá vítězství se nedostavují a „válkou unavených“ občanů Slovenska (i Česka) se ujímají populisté. Ti si dělají monopol na touhu po míru, jako kdyby tady někdo, snad kromě bláznů, chtěl válku s Ruskem. Je to populismus, který ve skutečnosti může skončit národní katastrofou.

Ruští mocní dávno překročili svůj rubikon, odkud pro ně už není návratu. Jejich životní perspektivou, coby válečných zločinců, je smrt, nebo v lepším případě doživotní kriminál. Proto už odhodili všechny zábrany a jejich chování, propaganda a výhružky celému světu stále více evokují vzpomínky na II. světovou válku a další temné události minulého století.

Nikdy od poslední světové války nebyla ve světě situace tak napjatá, jako nyní. Z Kremlu se ozývají stále silnější výroky, které nevěští nic dobrého. Co Putinovi a jeho okolí zbývá, než zastrašovat vlastní lidi a hnát je do jejich osobní niky strachu a zoufalství z vnějšího ohrožení?

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pro Putina bude prohrou nejen případná porážka na Ukrajině, ale i dlouhodobý konflikt na zamrzlých frontových liniích. I Rusům s ohnutými hřbety a svíraným strachem o přežití jednou dojde trpělivost. Nikdo z Rusů si nemůže být jistý, zda manýru poblouzněných starců nezaplatí životem jejich synové (s výjimkou mocných, jejichž dětičkám „zahnívající“ Západ nečiní žádné problémy, naopak si ho užívají plnými doušky).

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 9% Neškodí 89% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11872 lidí

I našinci se bojí. Jenže appeasement není řešením, naopak, naše historie nás učí, že naopak stvůry přitahuje. A vposled slovenští populisté už hrají na absolutní notu. Kvůli svojí moci se nestydí hodit do banku války vlastní zemi a jejich občany.

Na tuhle krajně zoufalou notu začal hrát po sobotní porážce v prvním kole prezidentských voleb Pellegrini. Asi si leckdo řekne, že jen „vyhrocenou rétorikou“ chce získat proruské hlasy. Jenže když za moc je schopen udělat toto, nebude se příště rozpakovat udělat to samé, ne-li ještě vabank s vlastní zemí vyhrotit. Pellegrini si vzal do huby nejen Brusel, ale i Ameriku. Možná jí za jeho potenciálního prezidentování vyhlásí válku, jako už se to jednou v historii stalo.

Pro Slováky platí to samé, co pro Čechy – o našem míru a slušném životě nerozhodnou směšné sliby a lákání populistů-chcimírů, ale tanky, letadla, munice, naše peníze pro Ukrajinu a bohužel jejich krev. Naše krev přijde až po kolosálním selhání politiků a jejich voličů, jak tomu nejednou bylo za našich předků.

Psali jsme: Laudát (KAN): Ruské volby byly zorganizovaná fraška Laudát (KAN): Volby v Rusku. V Moskvě Rusům hrozí kriminálem Laudát (KAN): Brusel si tentokrát chlévskou mrvu zaslouží Laudát (KAN): Současná ukrajinská defenziva je především vinou států EU a USA

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama