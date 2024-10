Laudát (KAN): Co blbost znamená? - Louka zelená

"Hluboce se omlouvám," kál se Jurečka před úřednicí. "Digitalizace možná začne od nuly." Současné fiasko digitalizace stavebního zákona má jeden nesporný přínos. Po týdnech trápení snad už i média pochopila, že nejde o ryze politický, ale zejména reálně technický problém zpackaného projektu (viz status 22. 8. "Nevěděli nic, tak šli do České televize". 27. 8. "Funguje, nefunguje, kecy jsou zbytečné" a poslední status 26. 9. "Vážení, už ani nestíhám sledovat všechno politické dění").

Takže, vláda se několikrát zabývala problémy se stavebním zákonem a jeho digitalizací, ale teprve nyní přicházejí se zjištěním, že situace je mnohem horší, než se čekalo. Přitom stačilo, aby se alespoň jeden z 200 poslanců, 81 senátora, stovek jejich poradců, stovek "expertů" na ministerstvech podívalo na jedno ze školení MMR (třeba on line), a pokud by skutečně byli při smyslech, tak by po jednodenním kurzu pochopili, že pirát Bartoš se zbláznil. Nikdo to však zjevně neudělal.

A ptal bych se dál. Jak je možné, že v zákonu, který připomínkovala ministerstva, Hospodářská komora a kdekdo další, jsou chyby? To je přesně vidět hloubku šlendriánu, který v této zemi panuje. Jurečka pochopil, že se asi musí začít na zelené louce. Nechápu, proč premiér nezasáhl mnohem dříve.

Bartoš svojí neschopností dal stávající vládě mat se vším všudy. Dredy jsou možná sexy pro politické divadlo, ale jen do té doby, než se kdekoli vypravíte na stavební úřad. Tohle platí i pro další resorty, projekty v celém veřejném sektoru.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

