Laudát (KAN): Fremr? Pozoruhodné fiasko hradního spolku a těžká hanba

reklama

Já nic, já Fremr: pokud se potvrdí, že Senátem posvěcený komunistický soudce Fremr soudil lidi, kteří odmítali velebit na sovětské okupaci postavený násilnický režim (a chtěli se na komunistickou klec koukat z druhé strany Železné opony), jak na běžícím pásu, tak se jedná o pozoruhodné fiasko hradního spolku a těžkou hanbu, kterou na sebe uvalil z blbosti Senát. Prezident měl ještě v půli týdne šanci fiasku zabránit. Sdělení, že kolem Fremra něco smrdí, měl několik. Přesto necouvl. Teď se začínají objevovat informace, že nešlo jen o kauzu Olšanských hřbitovů. Jestli se nezvratně potvrdí, že odsuzoval k trestům emigrující občany a jejich rodiny a následně možná jeho podpis je pod zabavováním jejich majetků, potom se bude zjevně jednat o největší proval v nominacích na ústavního soudce. Takové soudy se navzdory tehdejšímu bolševickému řádění ve světě i tehdy nazývaly porušováním lidských a občanských práv. Prezident má poslední šanci z kauzy vycouvat a Fremra nejmenovat. Druhou možností je, že svému favoritovi domluví, a ten to zabalí sám se zdůvodněním, že po, jeho slovy, "tortuře v Senátu" (sic!) už není schopen unést "torturu ulice" (taky sic!). Jediné pozitivní je snad jen sdělení ústavního experta a poradce Kysely, že to byla poslední nominace komunisty do Ústavního soudu. Kyselovi komunisti došli. Hezky se to poslouchá, ale bohužel to není pravda.

A snad jen poslední povzdech. Mohli by se hlídací psi demokracie konečně zvednout od svých misek s pamlsky a začít tu demokracii skutečně hlídat? Třeba mě by zajímalo, kdo konkrétně poslal Fremra do mezinárodních institucí bez prověrky?

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Laudát (KAN): Senát ukázal, co jsou zač Laudát (KAN): Mír zařídím do 24 hodin Laudát (KAN): Další budíček. Kolikátý už? Laudát (KAN): Když člověk vidí, na jaké voloviny se dávaly a dávají peníze, tak by brečel

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.