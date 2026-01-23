Laudát (KAN): Trump není náhoda

24.01.2026 8:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k USA.

Foto: Hans Štembera
Popisek: František Laudát

"Už je to den, co jsem se zvolil předsedou a mohu vám říci, že jste volili dobře": touto parafrází na výrok z jednoho filmu by se asi dala charakterizovat maškaráda se založením "Rady míru" Donaldem Trumpem. Sám se prohlásil doživotním předsedou tohoto spolku s tím, že zájemce o členství spolku pošle rovnou miliardu dolarů. Otálet může celkem 3 roky, poté buď zmizet, nebo zaplatit. Jelikož uplynul právě rok Trumpa v Bílém domě při jeho druhém mandátu, načasování krajního termínu pro platbu je příhodné. Samozřejmě v případě, že aktuální americká show nevypočitatelnosti hlavy státu neskončí dříve. S jeho chováním už dochází trpělivost i velmi mírným až bojácným evropským politikům. Kanada rubikon trpělivosti překročila a nebere si servítky. A není se čemu divit. Kdo sleduje vývoj společnosti ve Spojených státech poslední desetiletí, nemůže být Trumpovým chováním zaskočen. Trump není náhoda a nečekejte, že s jeho koncem v Bílém domě nepřijde cosi podobného. Uvidíme, jak robustní odolnost projeví americké pilíře demokratického systému. Zatím se jakž takž drží. Zatím, i když eroze je už dost zřetelná. A k našim politikům - odolná společnost se musí připravit na nejhorší scénáře, nikoli chlácholit se nadějí, i když ta podle přísloví, umírá poslední. Nejsem si tak jistý, že tento letitý slogan je skutečně pravdivý.

Ing. František Laudát

  • 1. místopředseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)
