Laudát (TOP 09): Babiš je problém, ne Poche

Kdo má problém? Poche, nebo Babiš?: školu mediální manipulace s davy předváděl celý víkend Andrej Babiš. Má zdatné mediální poradce na oblbování lidí. Jistě jste zaznamenali jeho slovní hříčku, kterou sděloval, že tu je "problém Poche", až se vyřeší "problém Poche" a s dovětkem, že Poche se zachová státotvorně a bude rezignovat na funkci, které se mimochodem ještě neujal. Jaká je pravda? Poche nemá problém, ze kterého je obviňován. Alespoň si soudruzi (Filip a Kováčik) a bývalí soudruzi (Babiš a Zeman) měli najít něco věrohodnějšího, než hlasování v Europarlamentu. Ve skutečnosti má problém hlavně Babiš. On byl opakovaně vyzýván ke státotvornosti, aby se neucházel o premiérskou funkci, on má problém své neschopnosti zvládat základy demokratických postupů sestavování vlády. Takže ne problém Poche, ale problém Babiš - to je oč tu běží. A k problému Babiš lze přibalit problém větší než velký - problém Zeman!