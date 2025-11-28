Putin o Trumpově plánu: Dobrý základ pro budoucí dohody

28.11.2025 8:05 | Analýza

Je to dobrý základ, ale pozor. Můžeme bojovat dál. Ruský prezident Vladimir Putin promluvil o Trumpově mírovém plánu. Ukrajincům předložil podmínku. Pár slov pronesl také na adresu amerického vyjednavače Stevea Witkoffa. O slovo se přihlásil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který ukázal, co si o Putinových slovech myslí.

Putin o Trumpově plánu: Dobrý základ pro budoucí dohody
Foto: Screen TV Zvezda
Popisek: Ruský prezident Vladimir Putin

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek prohlásil, že návrhy mírových dohod projednané Spojenými státy a Ukrajinou by se mohly stát základem budoucích dohod o ukončení konfliktu na Ukrajině. Jedním dechem však dodal, že pokud Rusko nebude s podobou dohod spokojeno, může bojovat dál.

„Obecně se shodujeme, že by to mohl být základ pro budoucí dohody,“ řekl Putin. „Vidíme, že americká strana bere v úvahu náš postoj,“ citovala ruského prezidenta agentura Reuters.

Ukrajincům předal jednu podmínku. Ukrajinci se podle Putina musejí stáhnout z území, která Rusové považují za svá.  

„Ukrajinská vojska se musejí stáhnout z území, která drží, a pak boje ustanou. Pokud neodejdou, dosáhneme toho ozbrojenými prostředky. To je vše,“ řekl Putin.

Jedná se o Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast, což jsou ukrajinská území, o nichž si Rusové napsali do ústavy, že už jsou jejich. Rusové ovládají prakticky celou Luhanskou oblast, ale celý Donbas už ne. A už vůbec nekontrolují celou Záporožskou a Chersonskou oblast.  

Server německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) k tématu napsal, že Ukrajina teď má v podstatě dvě možnosti a ani jedna z nich není dobrá.

„Buď podlehne Trumpovu do očí bijícímu vydírání, které oslabilo vyjednávací pozici Kyjeva vůči Moskvě šílenými ústupky a požadavky, nebo zůstane v ještě horší vojenské a politické situaci.“

Putin uvedl, že je ještě třeba prodiskutovat některé věci. Pokud Evropa chce závazek, že na ni nezaútočí, pak je Rusko ochotno takový formální závazek dát, dodal však, že je „naprostý nesmysl“ tvrdit, že Rusko na Evropu zaútočí.

Vedle toho ruský prezident uvedl, že ukrajinské vedení považuje za nelegitimní, a proto je právně nemožné podepsat dohodu s Kyjevem. Proto je podle něj důležité zajistit, aby mezinárodní společenství uznalo jakoukoli dohodu – a aby mezinárodní společenství uznalo ruské zisky na Ukrajině. „V zásadě samozřejmě chceme s Ukrajinou dosáhnout dohody. Ale v tuto chvíli je to prakticky nemožné. Právně nemožné,“ zdůraznil Putin.

Nakonec se zastal Stevea Witkoffa, amerického vyjednavače ve věci ukončení agrese na Ukrajině. Witkoff čelí kritice za to, že Rusům radil, jak správně jednat s Donaldem Trumpem, aby si ho naklonili. Putin označil Witkoffa za vlastence, který hájí zájmy USA.

Putin také konstatoval, že ti, kteří se zaměřují na Witkoffa, jsou ti samí aktéři, kteří spolu s ukrajinským vedením „chtějí bojovat do posledního Ukrajince“. Na tuto část Putinova projevu upozornil server Kyiv Independent.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu ke svým spoluobčanům uvedl, že až tak nezáleží na tom, co Rusko říká.

„Ruská válka pokračuje a všichni slyšíme, že Rusko opovrhuje snahou klíčových globálních mocností o skutečné ukončení války – trvalým mírem. Ale to, zda bude mír, nezávisí na ruských hrozbách ani na jakýchkoli ultimátech, která vyslovuje. Záleží na podmínkách, které svět zajistí, aby tato agrese nemohla pokračovat, a na tom, co my sami uděláme pro obranu našeho státu, našeho lidu a našich ukrajinských národních práv,“ konstatoval prezident Ukrajiny.

Rusko nešetřil.

„Každému na světě je zřejmé, že Rusko má nejen největší mezinárodně uznané území, ale také největší území, které je nerozvinuté a zanedbané. Celé Rusko existuje kvůli Moskvě a Petrohradu a kdyby se všechno ostatní zhroutilo, nikdo by si toho tam ani nevšiml. Takže když chtějí další kilometry ukrajinské půdy, vůbec jim nejde o území. Jde o to, aby si navždy uchovali svou moc – o podmanění si sousedního národa. A my jsme jasně viděli, že od Ruska nelze očekávat nic jiného než ničení,“ zdůraznil s tím, že s ruskou agresivitou mají své zkušenosti i Finové a mnohé další národy.

Psali jsme:

„Neustoupíme.“ Ukrajinští vojáci odmítají jednu podmínku mírového plánu
Ještě půl roku, rok, odhadla Ukrajinka Putina
Pavel, EU, Ukrajina a Fiala. Český režisér naházel na jednu hromadu
Vladimír Ustyanovič: Mír

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/ahead-of-witkoffs-moscow-trip-putin-repeats-territorial-demands-in-ukraine/

https://www.faz.net/pro/weltwirtschaft/weltwissen/bei-einem-friedensabkommen-will-trump-in-der-ukraine-verdienen-200271414.html

https://www.reuters.com/world/europe/putin-says-us-ukraine-text-could-form-basis-future-peace-agreement-2025-11-27/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

autor: Miloš Polák

