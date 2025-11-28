Putin o Trumpově plánu: Dobrý základ pro budoucí dohody

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
„Obecně se shodujeme, že by to mohl být základ pro budoucí dohody,“ řekl Putin. „Vidíme, že americká strana bere v úvahu náš postoj,“ citovala ruského prezidenta agentura Reuters.
Ukrajincům předal jednu podmínku. Ukrajinci se podle Putina musejí stáhnout z území, která Rusové považují za svá.
„Ukrajinská vojska se musejí stáhnout z území, která drží, a pak boje ustanou. Pokud neodejdou, dosáhneme toho ozbrojenými prostředky. To je vše,“ řekl Putin.
Jedná se o Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast, což jsou ukrajinská území, o nichž si Rusové napsali do ústavy, že už jsou jejich. Rusové ovládají prakticky celou Luhanskou oblast, ale celý Donbas už ne. A už vůbec nekontrolují celou Záporožskou a Chersonskou oblast.
Server německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) k tématu napsal, že Ukrajina teď má v podstatě dvě možnosti a ani jedna z nich není dobrá.
„Buď podlehne Trumpovu do očí bijícímu vydírání, které oslabilo vyjednávací pozici Kyjeva vůči Moskvě šílenými ústupky a požadavky, nebo zůstane v ještě horší vojenské a politické situaci.“
Vedle toho ruský prezident uvedl, že ukrajinské vedení považuje za nelegitimní, a proto je právně nemožné podepsat dohodu s Kyjevem. Proto je podle něj důležité zajistit, aby mezinárodní společenství uznalo jakoukoli dohodu – a aby mezinárodní společenství uznalo ruské zisky na Ukrajině. „V zásadě samozřejmě chceme s Ukrajinou dosáhnout dohody. Ale v tuto chvíli je to prakticky nemožné. Právně nemožné,“ zdůraznil Putin.
Nakonec se zastal Stevea Witkoffa, amerického vyjednavače ve věci ukončení agrese na Ukrajině. Witkoff čelí kritice za to, že Rusům radil, jak správně jednat s Donaldem Trumpem, aby si ho naklonili. Putin označil Witkoffa za vlastence, který hájí zájmy USA.
Putin také konstatoval, že ti, kteří se zaměřují na Witkoffa, jsou ti samí aktéři, kteří spolu s ukrajinským vedením „chtějí bojovat do posledního Ukrajince“. Na tuto část Putinova projevu upozornil server Kyiv Independent.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu ke svým spoluobčanům uvedl, že až tak nezáleží na tom, co Rusko říká.
„Ruská válka pokračuje a všichni slyšíme, že Rusko opovrhuje snahou klíčových globálních mocností o skutečné ukončení války – trvalým mírem. Ale to, zda bude mír, nezávisí na ruských hrozbách ani na jakýchkoli ultimátech, která vyslovuje. Záleží na podmínkách, které svět zajistí, aby tato agrese nemohla pokračovat, a na tom, co my sami uděláme pro obranu našeho státu, našeho lidu a našich ukrajinských národních práv,“ konstatoval prezident Ukrajiny.
Rusko nešetřil.
