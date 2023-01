Letocha (STAN): Ministr vnitra Rakušan svou práci dělá velmi dobře

reklama

Děkuji. Bylo těch příspěvků na mne tolik, takže doufám, že většinu z nich zvládnu okomentovat.

Tak prvotně - já nemám rád, když tady říkáme, že se neposloucháme, protože chápu, že v kontextu toho, co tady člověk řekne, tak občas si někdo něco domyslí a ta fantazie funguje.

Například že jsem řekl "obava z války". Řekl jsem obava z ozbrojeného konfliktu a já věřím, že i vy dokážete pochopit, já chápu, na co jste naráželi, ale já věřím, že i vy dokážete pochopit ten kontext z toho, co pan premiér říkal, že "jsme ve válce". Samozřejmě myslel válku ekonomickou, resp. válku co se týče dezinformací, takže válku dezinformační atd. To s kontextem a s narativem, který se v tuto chvíli ve společnosti nastoluje, že přijde (Místopředsedkyně Kovářová: Pardon, pane poslanče, prosím o klid. Děkuji.) ozbrojený konflikt na naše území a že snad začínáme hledat nějaké brance, to je absurdní. To tady v životě nepadlo a to je to, co tady v tuto chvíli opozice živí. Takže o tom to je. To je ten kontext té války.

Půjdu rychle dál. Co se týče té fantazie, já jsem vůbec nezmiňoval nic o zemědělství, zdravotnictví, zmiňoval jsem rezorty hnutí STAN, ano, já jsem poslanec za hnutí STAN, já si stojím za tím, že pan ministr vnitra Rakušan svou práci dělá velmi dobře, zejména na poli té uprchlické krize, která tady byla. Vždyť se od nás inspirovali, nebo zajímali se, jakým způsobem jsme to velmi dobře zvládli, Poláci, Němci a další země Evropské unie. Jsou tady prostě úspěchy, které našim ministrům nemůžete vzít, i kdybyste tady křičeli sebevíc. Myslím, že na vás tady dnes nebude nikdo křičet z nějaké šikany, ale poslouchejme se a buďme féroví alespoň v tom kritickém hodnocení. Děkuji.

Petr Letocha STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Letocha (STAN): Nedůvěra vládě je jednou z posledních záchranných brzd demokracie Letocha (STAN): Do roku 2024 dávat 2 % HDP na obranu Koten na Primě vytočil stanaře. Šlo o „pobyt vojsk“ Letocha (STAN): Příspěvky na bydlení se zvýší

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama